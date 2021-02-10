Sıla, Sevgililer Günü'nde Zorlu PSM Online sahnesinde

Zorlu PSM, hem güçlü sesi hem de unutulmaz aşk besteleri ile Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sıla’yı 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel repertuvarı ile çevrimiçi platformu PSM Online’da ağırlamaya hazırlanıyor.

Sıla, şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanıyor. Çok kısa sürede besteleri ve güçlü yorumuyla aşk şarkılarının vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdıran Sıla; en özel, en sıcak ve en samimi aşk şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dinleyicilere aşk dolu bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.