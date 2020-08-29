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29.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Sinema okulu’ yeni öğrencileri bekliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşacak Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin gençlik projesi Altın Portakal Sinema Okulu, bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi yapılacak.

‘Sinema okulu’ yeni öğrencileri bekliyor

Altın Portakal Sinema Okulu’na bu yıl Türkiye’deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 200 öğrenci seçilecek. Başvurular sonucunda seçilen öğrencilere özel olarak her sabah canlı dersler yapılacak. Son başvuru tarihi 11 Eylül olarak belirlendi. 

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