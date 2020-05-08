SIRMA’dan karantina şarkısı

Müzisyen, bu şarkıyı karantina dönemini geçirdiği İstanbul’daki ailesinin evinde stüdyosundan uzak bir şekilde hazırladığını belirtiyor. Mart ayında Sonar İstanbul kapsamında vokal prodüksiyon tekniklerini konu alan bir sunum yapmak için Türkiye’ye gelen SIRMA, pandemi sebebiyle de Amerika’ya dönmeme kararı almış. Müzisyen, “Şarkıyı baştan sonra bir günde yarattım. Bu benim için

bir rekor” diyor.

SIRMA, vokalleri, müziği, sözleri, düzenlenmesi ve mix’i kendisine ait olan parçanın ortaya çıkış sürecini ise önümüzdeki günlerde Youtube hesabı üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak paylaşacak.