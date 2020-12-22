Sömürge eylemine 5 bin euro ceza

Diyabanza ise karara itiraz edeceğini belirtti. Aktivist, eski kolonilerden alınan etnografik koleksiyonları hedef alarak Avrupa’daki müzelerde benzer eylemler gerçekleştirmişti. Geçen ekim ayında Diyabanza, Louvre Müzesi’nde, “Fransızların Afrika’dan çaldığı eserleri geri almaya geldiğini” söyleyerek müzedeki bir eseri yerinden oynattığı bir video yayınlamıştı. Bu videonun ardından yetkililer, aktivisti tutukladı. Diyabanza ise yaptığı eylemlerin hırsızlık olarak kabul edilemeyeceğini çünkü eserlerin zaten çalınmış olduğunu söyledi. Louvre Müzesi ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.