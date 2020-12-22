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22.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sömürge eylemine 5 bin euro ceza

Kongolu aktivist Mwazulu Diyabanza, geçen aylarda Paris’teki Louvre Müzesi’ndeki siyasi bir eylem yapmak amacıyla müzenin vitrininden çaldığı bir figür sebebiyle para cezasına ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Artnet’te yer alan habere göre Diyabanza, karar sonucunda müzenin imajını bozduğu için ve eylemini uluslararası medyada duyurulduğu için 5 bin euro ödeyecek.

Sömürge eylemine 5 bin euro ceza

Diyabanza ise karara itiraz edeceğini belirtti. Aktivist, eski kolonilerden alınan etnografik koleksiyonları hedef alarak Avrupa’daki müzelerde benzer eylemler gerçekleştirmişti. Geçen ekim ayında Diyabanza, Louvre Müzesi’nde, “Fransızların Afrika’dan çaldığı eserleri geri almaya geldiğini” söyleyerek müzedeki bir eseri yerinden oynattığı bir video yayınlamıştı. Bu videonun ardından yetkililer, aktivisti tutukladı. Diyabanza ise yaptığı eylemlerin hırsızlık olarak kabul edilemeyeceğini çünkü eserlerin zaten çalınmış olduğunu söyledi. Louvre Müzesi ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.  

 

 

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