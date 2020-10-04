MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri South Park’ın özel bölümü rekor kırdı
ABONE OL
04.10.2020 - 07:00 |

South Park’ın özel bölümü rekor kırdı

90’ların yetişkin animasyon dizisi “South Park”’ın geçen çarşamba günü The Comedy Central’da yayınlanan “The Pandemic Special” bölümü son yedi yılın en iyi izlenme rekorunu kırdı.

South Park’ın özel bölümü rekor kırdı

Deadline’da yer alan habere göre bölüm kanalda yayınlandığı gün toplamda 2.3 milyon kişi tarafından izlendi. Böylelikle bu özel bölüm, dizinin 23’üncü sezon ortalamasına göre yüzde 168’lik bir artışla yedi yıldaki en yüksek izlenme rekoruna sahip oldu.

24’üncü sezon öncesi yayınlanan ve dizinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone tarafından yazılan bu bölümde South Park sakinleri Kovit-19 salgınıyla mücadele ediyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beren’in büyük zaferi

Beren’in büyük zaferi

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Sıradaki Haber