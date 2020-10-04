South Park’ın özel bölümü rekor kırdı

Deadline’da yer alan habere göre bölüm kanalda yayınlandığı gün toplamda 2.3 milyon kişi tarafından izlendi. Böylelikle bu özel bölüm, dizinin 23’üncü sezon ortalamasına göre yüzde 168’lik bir artışla yedi yıldaki en yüksek izlenme rekoruna sahip oldu.



24’üncü sezon öncesi yayınlanan ve dizinin yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone tarafından yazılan bu bölümde South Park sakinleri Kovit-19 salgınıyla mücadele ediyor.