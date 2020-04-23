Spoiler Ne Demek? Spoiler Vermek Ne Anlama Gelir?

Spoiler İngilizce kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş son dönemlerin kelimeleri arasında yer alır. Özellikle spoiler yemek ya da Spoiler yememek gibi haberler üzerinden dizi ve filmler adına ele alınmaktadır. Genelde Spoiler kelimesi Türkçe anlamı olarak ‘Hava deflektörü, hız kesici kanat’ gibi anlamlara gelmektedir. Ancak günümüzde bu kelimenin anlamı fazlasıyla değişmiş durumda.



Spoiler Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Spoiler kelimesi temel anlamının dışında günümüzde yaygın olarak dizi ve filmler için ön plana çıkmaktadır. Daha önce izlenmemiş ya da okunmamış bir eser için detay içeren, duygu ve düşünceleri etkileyecek ipuçları spoiler olarak bilinmektedir.



Örneğin herhangi bir dizi ya da film hakkında konusu ile beraber sonu üzerinden bilgi vermek spoiler anlamına gelmektedir. Özellikle sosyal medya üzerinden farklı konular hakkında spoiler oldukça fazla veriliyor.