Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Kurtuldu’ya

Doğan Hızlan’ın başkanlığında yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşan seçici kurul, Yan Lianke’nin Çince aslından çevirdiği 1997 tarihli romanı “Günler Aylar Yıllar”ı (Jaguar Kitap) Türkçeleştirmekteki özeni, mahareti ve yetkinliği sebebiyle 20 bin TL tutarındaki para ödülünün Erdem Kurtuldu’ya verilmesinde karar kıldı.



