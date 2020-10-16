Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması sona erdi

8 - 18 Ekim tarihlerinde özel bir rota ile İstanbul’un 5 farklı mekanına yayılan 212 Photography Istanbul bünyesinde gerçekleşen 212 Fotoğraf Yarışmasının bu sene, 5000 euro değerindeki ödülünün sahibi Ekvador’dan Fabiola Cedillo oldu. Ayrıca bu sene ilk kez jüri tarafından yeni bir kategori ile sunulan “jüri özel seçimi” kategorisinin sahibi, Arzu Kıraner’in imzasını taşıyan seri oldu.

212 Fotoğraf Yarışması’nın kategorilerinden olan OPPO Mobil Fotoğrafçılık Ödülü kapsamında; Ceren Balmumcu ödül alan isimlerden biri oldu. OPPO desteğiyle gerçekleşen yarışma dalında mobil fotoğrafçılık alanında ön planda olan isimler belirlendi.

Her yaştan ve milletten, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların fotoğraflarına kapılarını açan yarışmanın jürisinde fotoğraf ve tasarım dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.

Yeni yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan yarışmada birinciyi, aralarında tasarımcı Hussein Chalayan, fotoğraf dünyasının en önemli kurumlarından olan Foam’ın Küratörü Kim Knoppers, Avrupa’nın en eski ve önde gelen galerilerinden Photographers’ Gallery Direktörü Brett Rogers, işlerini de festival kapsamında göreceğimiz fotoğraf sanatçısıEllen Kooi, Aperture Magazine Editörü Brendan Embser, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Metin Çavuş’un yer aldığı değerli bir jüri ekibi belirledi.