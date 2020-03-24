Ünlü çizer Uderzo hayatını kaybetti

Albert Uderzo 92 yaşında yaşında hayatını kaybetti. Galyalı asker Asterix'in maceraları ile büyük bir ün kazanan Uderzo, René Goscinny'den 1977'de devraldığı bayrağı uzun yıllar boyunca taşıdı.

İlk olarak 1952 yılında René Goscinny ile birlikte çizmeye başladıkları Asterix karakterine 1977 yılından sonra tek başına hayat veren Uderzo, 1927 yılında Fransa'da doğmuştu. Galyalı Asterix ve Asterix Britanya'da adlı kitapları büyük beğeni kazanan Uderzo, Tanguy'un maceraları adını taşıyan karakteriyle de ün kazanmıştı.