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17.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Uyku öncesi masallar

Sanat fuarında duvara astığı muzla dünyanın dikkatini çeken İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın yeni ses dizisi “Bedtime Stories” önceki günlerde Amerika’daki The New Museum’un internet sitesinde dijital olarak izleyicisiyle buluştu.

Uyku öncesi masallar

Artnet’te yer alan habere göre Cattelan, bu projesi kapsamında aralarında Iggy Pop, Tacita Dean, Jeff Koons ve Andra Ursuta’nın da bulunduğu pek çok sanatçıdan en sevdikleri kitaptan bir cümle ya da bölüm seçip okumalarını ve kaydetmelerini istedi. Projeye katılan sanatçılardan bazıları mevcut eserleri bazıları da kendi yarattıkları doğaçlamaları okudular. Serinin ilk kaydında Amerikalı müzisyen Iggy Pop, kayıtta bir sokak köpeği hakkında konuşuyor. Yanında iki köpek olan ve kafası bir köpeğe yapıştırılarak tasvir edilen Iggy Pop sözlerine “Seni ilk gördüğümde otoyolun diğer tarafında durup et dolabından çıkan eti kokluyordun. Senin benim için yaratıldığını biliyordum” diye başlıyor.

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