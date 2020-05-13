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13.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Vatikan Müzesi açılıyor

Salgın nedeniyle 9 Mart’tan beri kapalı olan Vatikan Müzesi, önümüzdeki hafta ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Ancak Artnet’te yer alan habere göre günde 20 bin kişinin ziyaret ettiği müzeye girişlerde katı önlemler alınacak.

Vatikan Müzesi açılıyor

Müzeye gelenlerin girişte ateş ölçerlerle kontrolleri yapılacak ve maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca müzenin içerisinde de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Vatikan Eyaleti Devlet Valiliği genel sekreteri Bishop Fernando Vergez Algaza, Vatican News’e yaptığı açıklamada “Gelen halka vücut ısısı ölçümleri yapmaları için termal kamera kurulumunu tamamlıyoruz” dedi. Algaza, büyük grup ziyaretlerini de askıya aldıklarını sözlerine ekledi.

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