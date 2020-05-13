Vatikan Müzesi açılıyor

Müzeye gelenlerin girişte ateş ölçerlerle kontrolleri yapılacak ve maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca müzenin içerisinde de sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Vatikan Eyaleti Devlet Valiliği genel sekreteri Bishop Fernando Vergez Algaza, Vatican News’e yaptığı açıklamada “Gelen halka vücut ısısı ölçümleri yapmaları için termal kamera kurulumunu tamamlıyoruz” dedi. Algaza, büyük grup ziyaretlerini de askıya aldıklarını sözlerine ekledi.