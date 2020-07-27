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27.07.2020 - 07:00 |

Venedik’in açılışı DanIele LuchettI imzalı “LaccI”

2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 77. Venedik Film Festivali’nin açılış filmi Daniele Luchetti’nin yönettiği, Alba Rohrwacher’ın başrolünde yer aldığı “Lacci” olarak açıklandı.

Venedik’in açılışı DanIele LuchettI imzalı “LaccI”

Bu yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 77. Venedik Film Festivali, 11 yıl sonra ilk kez bir İtalyan filmiyle açılacak. “Mio fratello è figlio unico”, “Il portaborse”, “I piccolo maestri” filmleriyle tanınan Daniele Luchetti‘nin yönettiği “Lacci”, Domenico Starnone’un romanından uyarlama. Film, 1980’lerde geçiyor ve evlilik krizi yaşayan bir çifti merkeze alıyor. Venedik’in programının tamamı yarın açıklanacak. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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