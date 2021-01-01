Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri ilk kez seyircisiz gerçekleşti

İhsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr

Viyana Filarmoni Orkestrası kurulduğu 1842 yılından günümüze kadar gelen süreçte, dünyanın en önemli klasik müzik topluluklarından biri haline geldi. 1941 yılından itibaren gelenekselleşmiş yılbaşı konserleriyle klasik müziği belki de en çok popülerleştiği anlara taşımakta. Her 1 Ocak günü Viyana saatiyle sabah 11.15'te ünlü konser salonu Musikverein'da gerçekleştirilen Yeni Yıl Konseri, pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirildi. Ancak konserin yayımlanacağı ülkelerden daha önce başvurularla kaydedilen izleyici alkışları performans aralarında salonda yankılandı.

Normalde biletleri bir yıl önceden satışa çıkarılan ve yoğun talep nedeniyle şanslı izleyicilerin kurayla belirlendiği klasik müziğin bu özel etkinliği bu yıl altıncı kez ünlü İtalyan Şef Riccardo Muti yönetiminde gerçekleşti. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Yeni Yıl Konserleri'nin gerçekleştirilmeye başlandığı yıl olan 1941'de Napoli'de dünyaya gelen Ricardo Muti, bugünkü konserle birlikte bu köklü toplulukla 500. kez aynı sahneyi paylaştı. Hep kıyaslandığı Berlin Filarmoni Orkestrası'nın aksine daimi bir şef ile sahne almayan Viyana Filarmoni Orkestrası'nı beş yüz kez yönetmek dikkat çekici bir istatistik. Konserin sonlarına doğru bir konuşma gerçekleştiren Riccardo Muti, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde müziğin önemi ve müzisyenlerin toplumun geleceğinde oynayacağı rolün altını çizdi.

Hatırlanacağı üzere orkestrayı geçtiğimiz yıl Letonyalı şef Andris Nelsons, kariyerinde ilk kez yönetmişti. Baba ve oğul Straussların valslerinin yanı sıra Beethoven'in 250. doğum yıldönümü nedeniyle büyük bestecinin eserleri, Viyana'da yaşadığı evler ve gezmekten hoşlandığı mekânların gösterimi eşliğinde seslendirilmişti. Bu yılki konserde ise Franz von Suppè, Johann Strauss Jr., Josef Strauss, Carl Zeller, Carl Millöcker, Karl Komzák, Johann Strauss Sr. gibi isimlerin eserleri seslendirildi. Repertuarında yıl boyunca gerçekleştirdiği konserlerde pek de duymaya alışkın olmadığımız üzere ağırlıklı olarak Viyana ile özdeşleşen valslere yer veren orkestra, bu seneki konserlerinde pandeminin insanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojiyi de gözeterek neşe ve umut dolu bir seçkiyi ekranları başında konseri izleyen müzikseverlere ulaştırdı.

2022'de şef Daniel Barenboim

Avusturya devlet televizyonu ORF tarafından aralarında TRT2’nin de bulunduğu 90 farklı ülkenin teelvizyon kanalında canlı olarak yayımlanan bu yeni yıl ritüeli alışıldığı üzere Mavi Tuna Valsi ve Radetzky Marşı’nın farklı bir düzenlemesi eşliğinde izleyicilere veda etti. Viyana Filarmoni Orkestrası’nın 2022 Yeni Yıl Konseri’ni bir başka dünyaca ünlü şef ve piyanist Daniel Barenboim yönetecek. Edward Said ile birlikte kurduğu ve Goethe’nin ölümsüz eserinden ilham aldıkları Doğu-Batı Divanı Orkestrası ile dikkat çeken Arjantin doğumlu İsrailli şef Barenboim, 2009 ve 2014 yıllarında da Viyana Filarmoni Orkestrası’nı Yeni Yıl Konseri’nde yönetmişti.

Geçmişte Türkiye'de de konserler veren Viyana Filarmoni Orkestrası, dünyanın geleneklerine en bağlı müzikal topluluklarından biri olarak da biliniyor. Öyle ki Avusturya'nın da bir kültürel simgesi haline gelen orkestrada yakın döneme kadar kadın müzisyen bulunmamaktaydı. 2005 yılında orkestrayı yöneten Simone Young ve 2008 yılında orkestra kadrosuna dahil olan keman sanatçısı Albena Danailova, Viyana Filarmoni tarihinde ilke imza attılar.

Fotoğraf: Dieter Nagl