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24.03.2020 - 09:50 |

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'tan online hizmet

Corona virüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, zenginleştirdiği 3D sanal sergi turları, online kitap satışı ve etkinlikler ile dijital platformlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'tan online hizmet

Corona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirler kapsamında geçici bir süreyle kitabevlerini ve “Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos” sergisini ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, zenginleştirdiği dijital uygulamaları ile sanatseverlere hizmet vermeye devam ediyor.

Online hizmetler kapsamında Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos sergisinin 360 derece sanal turunu erişime açan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sergi kapsamında Sagalassos kazı ekibi üyeleriyle yapılan röportajları da video kanallarında yayınlamaya başlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan geçmiş tarihli sergiler ise web sitesinde 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılan geçmiş tarihli etkinliklerin bir kısmının video kayıtlarının paylaşıma açılacağı çalışmalar kapsamında gelecek tarihli bazı etkinlikler de online olarak gerçekleştirilecek.

Tüm kitabevleri bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacak olan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın online alışveriş faaliyetleri 7/24 devam ederken, Kültür Bakanlığı’nın kütüphaneleri okuyucu hizmetlerine kapatma kararı dolayısıyla Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi de geçici bir süreyle kapalı olacak.

3D sergi turu için tıklayın

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıktan online hizmet

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