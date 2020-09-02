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02.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Yaren’ Edinburgh’da finalde

Yönetmen Burak Doğansosyal, önceki gün Twitter hesabı aracılığıyla yönetmenliğini üstlendiği 2019 yapımı “Yaren” adlı belgeselin Edinburgh Belgesel Festivali’nde finale kaldığını duyurdu.

‘Yaren’ Edinburgh’da finalde

Hikâyesini doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in ortaya çıkardığı 49 dakikalık film, Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta balıkçılık yapan 66 yaşındaki Adem Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen Yaren ismindeki leyleğin yaşadıklarını anlatıyor. Belgesel, 2020’nin ocak ayında Uluslarası Prag Film Ödülleri’nde En İyi Belgesel ödülünü almıştı. Edinburgh Belgesel Festivali’nin sonuçları 9 Kasım’da açıklanacak. Ayrıca “Yaren”i izlemek isteyenler, Doğansosyal’in Youtube hesabından belgesele ulaşabilirler.

 

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