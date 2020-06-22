Yayıncılık Kurultayı çevrimiçi düzenlenecek

M.S.G.S.Ü. Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral, TYB Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan kurultayın kapanış konuşmasını ise Murathan Mungan yapacak.

Türkiye’den ve dünyadan, farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını buluşturan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’da; yayın dünyasında ve kitap tedarik zincirinde yeni dönem, yayıncılıkta dijital seçenekler, telif hakları, yazılı kültürü koruma yasası ve okuma kültürü mercek altına alınacak. Yayıncılık dünyasına ve kitaplara ilgi duyan herkesin katılımına açık olan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’a katılmak için internet üzerinden form doldurularak kayıt yapılabiliyor.