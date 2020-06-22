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22.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yayıncılık Kurultayı çevrimiçi düzenlenecek

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin (TYB) 25-26 Haziran 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştireceği 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’ın detaylı programı açıklandı.

Yayıncılık Kurultayı çevrimiçi düzenlenecek

M.S.G.S.Ü. Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral, TYB Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan kurultayın kapanış konuşmasını ise Murathan Mungan yapacak.

Türkiye’den ve dünyadan, farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını buluşturan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’da; yayın dünyasında ve kitap tedarik zincirinde yeni dönem, yayıncılıkta dijital seçenekler, telif hakları, yazılı kültürü koruma yasası ve okuma kültürü mercek altına alınacak. Yayıncılık dünyasına ve kitaplara ilgi duyan herkesin katılımına açık olan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’a katılmak için internet üzerinden form doldurularak kayıt yapılabiliyor.

Survivor 115. Bölüm fragmanıSurvivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı ve Cemal Can'ın ardından bu haftaki 2. dokunulmaz oldu. Dün akşam Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını ise Sercan Yıldırım söyledi.
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