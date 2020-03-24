Yazarlardan çocuklara etkinlikler

Bu yazarlardan Gene Luen Yang, yeni grafik romanı “Dragon Hoops”un tanıtmak için Facebook Live üzerinden önceki günlerde bir canlı yayın başlattı. İllüstratör ve yazar Grace Lin ise Youtube hesabı üzerinden çocuklar için çizim dersleri ve okumayalar yayınlıyor. “Jack Book” ve “Mac B. Kid Spy” serisi de dahil olmak üzere bir çok kitabı olan Mac Barnett ise her öğleden sonra Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla çocuklara kitap okuyor.