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24.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Yazarlardan çocuklara etkinlikler

The New York Times’ta yer alan habere göre koranavirüs salgını nedeniyle okulların kapatılması, kitap festivallerinin iptal edilmesi çocuk yazarlarını da büyük bir ölçüde etkiledi. Bu yüzden bazı yazarlar, okurlarına ulaşmak için sosyal medya aracılığıyla kitap tanıtımlarına, ders vermeye, etkinlikler düzenlemeye ve okumalar yapmaya başladılar.

Yazarlardan çocuklara etkinlikler

Bu yazarlardan Gene Luen Yang, yeni grafik romanı “Dragon Hoops”un tanıtmak için Facebook Live üzerinden önceki günlerde bir canlı yayın başlattı. İllüstratör ve yazar Grace Lin ise Youtube hesabı üzerinden çocuklar için çizim dersleri ve okumayalar yayınlıyor. “Jack Book” ve “Mac B. Kid Spy” serisi de dahil olmak üzere bir çok kitabı olan Mac Barnett ise her öğleden sonra Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarla çocuklara kitap okuyor. 

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