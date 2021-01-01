Yeni yıla sanat dolu başlangıç

Milliyet Sanat dergisi yeni yılda kapağına, son filmi “Ammonite” ile ödül törenlerinde boy göstermesi beklenen Kate Winslet’i taşıyor. Derginin sinema sayfaları, Steve McQueen’in şöhreti kısa sürede film festivallerine ulaşan antolojik film serisi “Small Axe”a dair kaleme alınan bir değerlendirme yazısıyla devam ediyor. Yılın aksiyon dozu yüksek filmlerinden olan ve beş kadın ajanın güçlerinin birleştirdiği “The 355”; futbolun bizzat şekline, formuna, 10 numara kimliğine yön veren efsane isim Maradona’yı konu edinen filmler de sinema sayfalarında kendine yer buluyor. Dergide ayın söyleşisini ise Asu Maro, “Hekimoğlu” dizisinin İpek’i Ebru Özkan ile yapıyor.



Rexx’in mimari yapısı



Milliyet Sanat’ın Plastik Sanatlar sayfaları, İstanbul’un en önemli sinema salonlarından birinin mimari yapısını ele alan bir yazı ile açılıyor. Yazıda Rexx Sineması’nın iç mekânıyla, geniş fuaye alanları ve büyük spiral merdiveniyle özel ve korunmaya değer bir yapı olduğunun altı çiziliyor.

Arter’de sanatın ve sesin ayrılmazlığına işaret eden iki sergi “Dinleyen Gözler İçin” ve “Yağmur Ormanı 5”, fotoğraf sanatçısı Ziya Tacir’in yeni sergisi, Türkiye’nin tiyatro tarihine yolculuğa çıkaran “Kulis” sergisi plastik sanatlar sayfalarının bir diğer önemli konuları.



Amos’tan neşeli albüm



Sahne sanatları sayfalarında ise ENKA Sanat’ın Covid-19 sürecinde programı okurla paylaşılırken National Theatre’ın dijital platformu National Theatre at Home’un programı da değerlendiriliyor. Milliyet Sanat yazarı, avukat, siyaset insanı Attila Sav’ın ardından Filiz Elmas yazıyor: “Yaşama her zaman günaydın diyen bir aydın”.



Milliyet Sanat dergisinin müzik bölümü ise yeni yıla neşeli bir başlangıç yapmak için Tori Amos’un “Christmastide” albümüne dair bir değerlendirmeyle açılıyor. Cem Adrian Türk sanat müziğinin “Solmayan Şarkılar”ını anlatırken Batuhan Mutlugil de Duman’dan ayrı, ev stüdyosundan çıkardığı “Yadigar”ı okurlarla paylaşıyor.

Edebiyat sayfalarında eğlenceli bir dosya

Milliyet Sanat dergisinin edebiyat sayfalarında oyuncu Alper Saldıran’ın “Kırmızı Odadan Hikâyeler”ine dair verdiği bir röportaj okunabiliyor. Yanı sıra yazarlar, pandemi sürecini nasıl geçirdiklerini anlatıyor. r: Sevdiğiniz roman kahramanlarının sosyal medya hesapları olsaydı en çok hangisini takip ederdiniz? Edebiyat sayfalarında ayrıca Patti Smith’in “Maymun Yılı”na dair anlattıkları yer buluyor.