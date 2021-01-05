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    HaberlerOtomobil Haberleri Birleşmede son imzalar atıldı!
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    05.01.2021 - 16:08 |

    Birleşmede son imzalar atıldı!

    PSA Group'un hissedarları, uzun yıllardır görüşmeleri devam eden Fiat Chrysler ile birleşme anlaşmasını imzaladı.

    Birleşmede son imzalar atıldı!

    Fransız şirket PSA dünyanın en büyük dördüncü araba üreticisi olacak olan Stellantis'i oluşturmak için birleşmeyi onayladı. Fiat ve Chrysler hissedarlarının da gün içerisinde anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

    Stellantis birçok modelin aynı potada eritildiği ve belirli segmentlerde öne çıkan bir şirket olmayı hedefliyor.

    Bloomberg'in haberine göre birleşmeyle birlikte şirket, Kuzey Amerika'nın kârlı kamyonet ve SUV segmentlerindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

    Avrupa Birliği, Fiat Chrysler Automobiles, Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA'nın birleşme teklifine ilişkin, AB üyesi 14 ülke ve İngiltere'de 3,5 tonun altındaki kamyonet ve hafif ticari araçlarda rekabetin azalmasına neden olabileceğini öne sürerek daha önce soruşturma başlatmıştı.

    6 ay süren soruşturma sonrasında, AB geçen yıl prensipte anlaşılan Fiat Chrysler ve PSA birleşmesini aralık ayında koşullu bir şekilde onaylamıştı.

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