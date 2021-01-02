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    02.01.2021 - 14:32 |

    Çin’in 'Tesla'sı yollara çıkıyor

    Çin'de üretilen Tesla'nın Model Y SUV aracı Ocak ayında Çin'de piyasaya sunulacak. İşte Model Y SUV’a dair detaylar.

    Çin’in 'Tesla'sı yollara çıkıyor

    Tesla Çin'de üretilen ilk aracını piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Çin'de üretilen Model Y SUV Ocak ayında piyasaya çıkacak. Piyasaya çıkacak araç için en düşük 339.900 yuan (52 bin 74 dolar) fiyat belirlendi. Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'de piyasaya çıkacak model için, şirketin ürettiği tüm araçlardan daha fazla satacağını öngördüğünü açıkladı.

    Bunun yanında Tesla Model 3 sedanı da görücüye çıkardı. Çin'de elektrikli araç teşviki düzenlemesinin ardından aracın fiyatı 249.900 yuan (38 bin 285 dolar) oldu. Model 3 ülkede uygulanan teşvik kapsamına girerken, Model Y bu kapsamda yer almıyor.

    Tesla için Çin, ABD'nin ardından en büyük pazar niteliğinde. Yerel verilere göre ülkede 2020 yılındaki satış yaklaşık 120 bin olarak kaydedildi.

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