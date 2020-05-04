Distribütör Nedir? Distribütör Garantili Ürün Ne Anlama Gelir?

Distribütör Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca distributeur “dağıtıcı” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Dilimizde distribütör olarak kullanılsa da yüklenilen görev tanımı “dağıtıcı” anlamını çağrıştırıyor.

Distribütör Nedir?

Bir üretici ya da tedarikçi firmanın ürünlerini belirli bir bölgede, dağıtımını ve satışını gerçekleştirmeye yetkili olan kişi ya da firmaya distribütör denir.

Üretici firma, bütün bölgelerde kendi adına bayilikler açmak yerine, yerel firmalarla hukuki anlaşmalar yaparak, ürünün dağıtımı, pazarlanması ve satılmasını sağlıyor. Yerel firmaların, üretici firmanın ürün ve hizmetlerini anlaşma doğrultusunda dağıtım ve satım işlemini yapmalarına distribütörlük adı veriliyor.

Türk Dil Kurumu’na Göre Distribütör Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, distribütör isim köklü ve Fransızca bir sözcüktür. Dağıtıcı anlamına geliyor. Yani, üretici firma adına, onun ürün ve hizmetlerinin dağıtımını yapan kişi ya da firma olarak kabul ediliyor.

Distribütör Garantili Ürün Ne Anlama Gelir?

Yurt dışı kaynaklı veya başka bölgedeki üretici firma, satış yaptığı ülkedeki veya bölgedeki bir servis ile anlaşıyor. Bu servis aracılığıyla ürünlerinin tamir ve onarım hizmeti veriyor. Müşteriler, distribütör üzerinden ürün aldıklarında aldıkları ürün distribütör garantili ürün olmuş oluyor. Özellikle yurt dışı kaynaklı elektronik cihaz alımlarında bu durum sıklıkla yaşanıyor. Cep telefonu, tablet veya bilgisayar alırken ithalatçı firma ve distribütör garantili ifadeleri kafaları karıştırıyor. İthalatçı firma, ithal ettiği ve pazarladığı ürünlerin garantisini kendi karşılıyor. Anlaştığı bir servisle arıza ve tamir işlemlerini yaptırıyor. Distribütör garantili üründe, üretici firma anlaştığı veya kendi adına açtığı servislerle garanti kapsamı içinde ücretsiz tamir işlemlerini yapıyor.