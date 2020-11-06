Dünyada en çok tercih edilen araba rengi hangisi?

ABD merkezli bir boya firmasının yaptığı araştırmaya göre; dünyada en çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu. Yapılan araştırmanın sonuçları çok dikkat çekici olmasa da en azından hangi segmentlerdeki araçlarda hangi renklerin daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.

En çok tercih edilen renk: Beyaz

Dünya genelinde en çok tercih edilen otomobil rengi beyaz. Üstelik beyaz renk, son yedi yıldır otomobillerin en çok tercih edilen rengi durumunda. Beyaz rengin tüm dünyadaki kullanım oranıysa yüzde 39 seviyelerinde. Örneğin Çin'de satılan her 10 aracın 6 tanesi beyaz renkli. Avrupa ve ABD'de ise bu oran biraz daha düşük. Buna göre ABD ve Avrupa'nın beyaz renkli otomobil oranı yüzde 25 civarında. Türkiye'de de durum benzerlik gösteriyor. Seat Türkiye'nin verilerine göre ülkemizde son beş yıldır en çok beyaz renkli araç satılıyor.

Siyah ikinci sırada

Dünyanın en popüler ikinci araç rengiyse tahmin edilebileceği gibi siyah. Bu konuda öne çıkan ülkeyse Japonya. Japonya'da siyah renkli araçların kullanım oranı yüzde 22. Japonya'ya ek olarak Cezayir ve Hollanda gibi ülkelerde de siyah renk çokça tercih ediliyor. Siyah rengin handikaplı bir durumu da var. O da bazı kültürlerde siyah rengin sevilmemesi. Örneğin Türkmenistan ve Hindistan gibi ülkelerde siyah renkli araçlar neredeyse yok denecek kadar az.

Üçüncülük gri renkte

Dünyanın en çok tercih edilen üçüncü otomobil rengiyse gri. Gri rengin dünya genelindeki yüzde 11. Gri rengin en popüler olduğu ülkelerin başındaysa Hindistan geliyor. Hindistan'ın gri renkli otomobilleri tercih etme oranı yüzde 30. Fakat Çin'deyse tam tersi bir durum göze çarpıyor. Çinli otomobil sahiplerinin sadece yüzde 6'sı gri rengi tercih ediyor.