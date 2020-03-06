Elektrikli modelleri İstanbul'da görücüye çıktı!

Karsan, bu yıl sekizincisi düzenlenen Busworld Türkiye Uluslararası Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi İhtisas Fuarı’na elektrikli ürün gamıyla katılım sağladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuarda, Jest Electric ve Atak Electric ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Karsan ayrıca, fuar alanının hemen dışında, Jest Electric’i teste açtı. Bu sayede, Busworld Türkiye ziyaretçileri yüzde 100 elektrikli çevreci motoru ve üstün teknolojisiyle yüksek performanslı Jest Electric’i yakından inceledi.

Fuarda düzenlenen basın toplantısında Karsan’ın elektrikli ve bağlantılı araçlar alanında çalışmalarına devam edeceğini belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “2018’in Kasım ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz Jest Electric’in hemen ardından, Haziran 2019’da yine otomotiv endüstrisinin kalbi konumundaki Almanya’da bu kez Atak Electric modelimizi dünyanın beğenisine sunmuştuk. Bir yıl gibi kısa bir sürede 8 farklı ülkede 68 adet Jest Electric satışına imza atarken, Atak Electric’te ise çok kısa sürede 18 adetlik satışa ulaştık. Temiz bir gelecek ve sürdürülebilir yarınlar için geleceğin taşıma araçlarını küresel pazarlara sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Hızlı ve çevik Jest Electric

6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric; 125 kW güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 7.4 kW şarj seçeneği ile alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj üniteleriyle ise 1 saatte şarj olabiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekânı, kompakt boyutlarıyla dar sokaklardaki kıvraklığı, dinamik tasarımı ve tırmanma performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.

Atak Electric 300 km menzil sunuyor

Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2.400 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.