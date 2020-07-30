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    HaberlerOtomobil Haberleri Eski CEO Jaguar'ı yönetecek!
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    30.07.2020 - 17:25 |

    Eski CEO Jaguar'ı yönetecek!

    Carlos Ghosn'un yolsuzluk suçlaması ile tutuklanmasının ardından Renault'un CEO'luğuna atanan, fakat Fransız markanın ittifak ortağı Nissan ile ilişkileri bozduğu gerekçesi ile geçen yıl görevinden alınan Thierry Bollore'nin, Jaguar Land Rover'in (JLR) başına geçeceği açıklandı. Bollore'nin Ekim ayında İngiliz üreticinin yeni CEO'su olarak göreve başlayacağı açıklandı

    Eski CEO Jaguar'ı yönetecek!

    Geçen yıl görevden alınan Renault'un eski CEO'su Thierry Bollore'nin Jaguar Land Rover'in (JLR) başına geçeceği açıklandı.

    Carlos Ghosn'dan sonra Renault'un kaptan koltuğuna oturan Bollore, Fransız markanın ittifak ortağı Nissan ile ilişkileri bozduğu gerekçesi ile yönetim kurulu kararıyla görevinden alınmıştı.

    Ballore'nin JLR'da Ekim ayında göreve başlayacağı öğrenildi.

    Pandemi nedeniyle, Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki satışlarında büyük kayıplar yaşayan JLR'nin, yeni CEO'su ile birlikte gelirlerini artırarak kârlılığa odaklanması bekleniyor.

    İngiliz üretici geçtiğimiz aylarda Çinli yatırımcılardan 700 milyon dolarlık borç almıştı.

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