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    HaberlerOtomobil Haberleri Honda’dan sanal tur!
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    08.04.2020 - 16:29 |

    Honda’dan sanal tur!

    Honda Koleksiyon Salonu, 360º sanal tur üzerinden 300 adedin üzerinde model sergiliyor. Sanal turda Honda tarafından üretilen ilk küçük otomobil T360 ve ilk tek kişilik F1 aracı RA271 gibi efsane araçlar bulunuyor.

    Honda’dan sanal tur!

    Sanal tur, Honda severlere otomobilden motosiklete ve çeşitli güç ürünlerine kadar uzanan kapsamlı ve özel bir koleksiyon sunuyor. Evlerinden Honda modellerini fotoğraflarla inceleyebilecek olan sanal tur ziyaretçileri ayrıca bazı modellere özel videolarla da geçmişin heyecanını hissetme şansı yakalıyor.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan Honda severler, markanın tarihinde yer alan önemli modelleri Honda Koleksiyon Salonu’nda sanal tur ile inceleyebiliyor. Japonya'daki Twin Ring Motegi pistinde bulunan Honda Koleksiyon Salonu, Honda tarafından geliştirilen 300 adedin üzerinde ürüne ev sahipliği yapıyor ve bunların 360º sanal tur üzerinden ziyaret edilmesine imkân sağlıyor. Honda hayranları internet sitesine tıklayarak evlerinden müzeyi gezebiliyor. Ziyaretçiler burada otomobiller, motosikletler, güç üniteleri ve hatta yarış otomobillerine kadar uzanan geniş bir koleksiyonu yakından inceleyebiliyor.

    Honda’dan sanal tur

    Honda tarihini gözler önüne seren üç kat

    Honda’nın yeni yaklaşımı ile sanal ziyarete açılan Honda Koleksiyon Salonu, markanın seri üretim modellerine ve yarış makinelerine ilham veren tutkuyu gözler önüne serme amacı ile 1998 yılında açıldı.

    Honda’nın 70 yıllık tarihine damga vuran en ikonik ürünlerin sergilendiği Honda Koleksiyon Salonu’nda 3 ayrı kat bulunuyor. Bu katları koltuklarından kalkmadan gezebilecek olan sanal tur katılımcıları markanın tarihini video ve fotoğraflarla yaşama şansını yakalıyor.

    Honda severler otomobil, motosiklet ve güç ürünleri bölümlerini 2’inci katta görebiliyor. 1963 yılında tanıtılan ilk ‘kompakt spor’ model olan S500 bu alanın yıldızı olarak öne çıkıyor. Markanın Prelude, NSX ve Civic gibi efsanevi modellerinin yanı sıra aynı zamanda Japon otomobil pazarının gelişiminde önemli bir yere sahip olan mikro otomobillerden Kei Cars gibi modeller de sergileniyor. Ayrıca 1967 yılında satışa sunulan ilk seri üretim mikro otomobil olan Honda N360 gibi Honda’nın en eski modellerinden bazıları da burada sergileniyor. Sergilenen ikonik iki tekerlekli araçlar arasında dünyanın ilk seri üretim dört silindirli motosikleti CB750 ve oval pistonlu NR de yer alıyor.

    Honda Koleksiyon Salonu’nun 3’üncü katı, Honda'nın yarış geçmişini sergiliyor. Bu alanda bugün de hala yarışan Honda'nın tek koltuklu yarış otomobilleri, GT'ler ve motosikletler bulunuyor. Honda’nın yarış dünyasındaki önemli başarılarını gözer önüne seren yarış otomobillerinin de sergilendiği kat pist heyecanını yaşatıyor. Bu katta sergilenen araçlar arasından Brezilyalı pilot Ayrton Senna’nın yarıştığı McLaren-Honda veya Mike Hailwood'un Man Adası TT zaferlerine koştuğu altı silindirli RC166 gibi modeller öne çıkıyor.

     

    Polis sirenini duyunca dünyaları şaştıAntalya'da evlerinin önünde kaykay yapan iki genç, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve kaçtı. Görüntüyü çeken baba, o anları kameraya kaydederken çocukların düşmesiyle kahkahaya boğuldu. Ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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