Konjektör Nedir, Ne İşe Yarar? Konjektör Arızası Neden Olur?

Alternatörün ürettiği elektrik için volt ve akımı kontrol eden sistem konjektör olarak bilinmektedir. Aynı zamanda aracın hızı yükseldikçe akım ve voltajı dengeleme potansiyeli teşkil eder. Böylece herhangi bir arıza yaşanmadan sağlıklı şekilde sürüş imkanı sunar.



Konjektör Nedir, Ne İşe Yarar?



Konjektör araçların en önemli parçalarından biridir. Alternatör ile beraber üretilen elektriğin volt ve akım üzerinden ayarlamayı sağlar. Pek çok araçta alternatör yerine şarj dinamosu olarak bulunmaktadır ve kullanılmaktadır. Özellikle araçların alternatöründe üretilen elektriğin tesisat bölümüne iletilmesi noktasında kullanılan bir parça olarak konjektör öne çıkmaktadır. Böylece sistemin belirli bir voltaj sınırında kalmasına olanak teşkil etmektedir.



Özellikle bujileri ve farları ile beraber aküye elektriğin sağlanabilmesi adına konjektör büyük öneme sahiptir. Böylece akünün bitmesine engel olarak araca elektriğin düzenli şekilde aktarılmasına imkan sağlamaktadır.,



Konjektör Arızası Neden Olur?



Aracın uzun süre ve sağlıklı şekilde hareket edebilmesi için akünün her daim dolu olması gerekir. Bu durum üretilen elektrik ile beraber bu elektriğin aküyü desteklemesi kapsamında gerçekleşir. Alternatörün üretmiş olduğu elektrik adına volt ve akımı kontrol eden konjektör, bu doğrultuda akünün sürekli olarak doluk almasına imkan verir. Eğer konjektör arızası söz konusu olursa araca herhangi bir şekilde elektrik gitmez. O zaman elektrik ihtiyacı olan tüm unsurlar araç içerisinde tamamen negatif hale döner.



Zaman içerisinde akünün bitmesi ile beraber araç bir daha konjektör sistemin düzelene kadar hareket etmez. Bu sebepten dolayı konjektör arızası yaşanmaması adına periyodik olarak aracın kontrolden geçmesi çok önemlidir.