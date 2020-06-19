Mercedes AMG E 63 S'in yeni yüzü!

Mercedes Benz’in E Serisi modelinin yenilenen kasası geçtiğimiz günlerde Stuttgart’ta online ortamda tanıtılmıştı. Önümüzdeki aylarda ülkemize gelecek olan yenilenen modelin spor donanım ve motora sahip E 63 S’in görüntüsü sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Şanzıman ve motorda değişikliğe gitmeyen Mercedes mühendisleri dış görünüşte değişiklikler yaptılar.

E 63 S şimdi daha sportif ve agresif bir görünüme kavuştu. Mühendisler daha agresif bir görünüme kavuşmak için farların alt tarafını daha alçak ve daha geniş bir şekilde tasarlamışlar. Aynı zamanda güçlü motorun ısınının yükselmesini korumak için genişletilen alt ızgaralar bu agresif görüntüyü tamamlıyor.

E 63 S'in içi de üç set iki kollu yeni bir direksiyon haricinde hemen hemen hiç değişmedi. İç mekan için yeni bir siyah ve "titanyum" deri döşeme seçeneği ile opsiyonlanmış ve üç yeni rengi mevcut: Grafit Gri, Mat Cirrus Gümüş ve Parlak Mavi.

Mekanik rakamlarına göz atacak olursak Mercedes Benz E 63 S, 603 beygir gücü, 627 tork ve 4.0 litrelik V8 motora sahip. Tamamen arkadan çekiş modunda çalışabilen dokuz ileri otomatik ve dört tekerden çekiş sistemiyle çalışabiliyor.

Standart olarak adaptif havalı süspansiyona ve elektronik olarak kontrol edilen mekanik sınırlı kaymalı diferansiyele sahip. Yenilenen E 63 S için şuan belirlenen bir fiyat verilmedi.