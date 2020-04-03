Mitsubishi L200'nin yenilikleri neler?

Yeni nesil Mitsubishi L200 aracın kullanıldığı farklı coğrafyalardaki değişken yol koşulları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş. Aracın 6’ıncı neslinde yapılan yenilikler arasında yeni bir “Off-Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi içeren yükseltilmiş 4x4 sistem yer alıyor. Avrupa pazarı için üretilen yeni 2.2 Dizel motor (Euro 6d temp uyumlu) 150 Bg,400 Nm güç üretiyor. Yeni 6 vitesli otomatik şanzıman ile yakıt tasarrufu artarken 100 km’de ortalama 7-8 lt mazot harcama seviyesine gelinmiş durumda.

Yeni ızgara ön planda

Aracın yeni güvenlik özellikleri arasında Kör Nokta Uyarı sistemi (Şerit Takip Uyarı Sistemi; BSW/LCA ile), Arkadan Yaklaşma Uyarı sistemi (RCTA), Ön Darbe Azaltma sistemi (FCM), Ultrasonik Hatalı Hızlanma Azaltma Sistemi yer almakta. Aksesuar yelpazesi ise 2019 model yılında 33 iken yeni modelde 44’e çıkmış. Yeni L200'ün tamamlayıcı unsuru ise “Dynamic Shield” ön dizaynı. Izgaradan kaputa ve çamurluklara kadar tüm ön tasarıma damgasını vuruyor. Dynamic shield, aracın işlevselliğini iyileştirmenin yanı sıra daha güçlü ve karizmatik bir görünüme katkı sağlamış. Gövde ve şaside yapılan iyileştirmeler ile arka havuz yüklü olmasa da daha konforlu ve sarsıntısız bir sürüş sağlanıyor.

Akpulat pick up sınıfında bu yıl da liderliği hedeflediklerini vurguladı. Yeni nesil L200 eElmas beyaz, bakır turuncu, grafit gri ve opak kırmızı renk alternatiflerine sahip.