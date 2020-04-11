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    HaberlerOtomobil Haberleri Navigasyonda en çok nereler aranıyor?
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    11.04.2020 - 15:16 |

    Navigasyonda en çok nereler aranıyor?

    Türkiye’de Corona virüs COVID-19 salgınının yaygınlaşmasıyla insanlar evlerine kapanırken, yollardaki trafik yoğunluğunda da büyük oranda azalma meydana geldi.

    Navigasyonda en çok nereler aranıyor?

    Yapılan aramalar, yaşanan düşüşü çarpıcı oranlarla gözler önüne serdi. 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında kaydedilen verileri analiz eden Yandex Navigasyon şu bilgilere ulaştı:

    Dönemin koşullarına bağlı olarak yapılan aramalarda yaşanan düşüşten en çok restoranların ve lokantaların etkilendiği görüldü. 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında geçen bir aylık zaman içerisinde restoranların ve lokantaların arama yoğunluğu Mart ayının ilk iki haftası ortalaması ile karşılaştırılınca -%89 oranında azaldı. Zorunlu ve günlük ihtiyaçlar için eczaneler, nöbetçi eczaneler ve market aramalarında ise trend yine aşağı doğru olsa da düşüş oranı diğer sosyal nedenlerle yapılan aktivitelere göre daha farklı gerçekleşti."

    Eczane/nöbetçi eczane aramalarındaki düşüş oranı, yine Mart ayının ilk iki haftasına göre -% 46 olarak kaydedildi. Eczane kategorisinde farklı olarak salgının başladığı hafta ve hafta sonu trendi, normal zamanlarla benzerlik gösterdi. Market aramalarındaki düşüş ise -% 61 olurken, özellikle son haftalarda bu kategorideki aramaların standart bir seyirde ilerlediği görüldü.

    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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