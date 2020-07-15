Nissan elektrikli devrini Ariya ile başlatıyor!

Nissan, elektrikli crossover modeli Ariya'nın dünya prömiyerini online basın lansmanıyla gerçekleştirdi.

Markanın elektrikli modelleri kapsayan gelecek vizyonunun başlangıç noktası olan Ariya ile birlikte Japon üretici elektrikli model gamı için yeni bir bölüm oluşturdu.

Nissan CEO'su Makoto Uchida ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Ashwani Gupta tarafından Yokohama'da dijital lansmanla tanıtılan model, elektrikli otomobillere özgü sesszi, pürüzsüz sürüş ve otonom özellikleriyle öne çıkıyor.

Pil tamamen doluyken WLTP testlerine göre 310 kilometre menzil sunabilen model, ilk kez Ariya Concept adıyla 2019 Tokyo Motor Show'da sergilenmiş ve geçtiğimiz Ocak ayında CES'te sergilenmişti.

Menzili 600 kilometreden fazla

Ariya, 610 km menzili kullanıcılarına sunacak. Bu rakam Tesla Model Y’den daha fazla. Ancak Amerika’da satışına bu yılın sonunda başlanacak olan Mustang Mach-E 50 bin dolarlık etiket fiyatına sahip olacakken, Ariya da 2021 yılı mart ayında satılacak ve Mach-E ile aynı fiyata sahip olacak.