Nissan iddialara cevap verdi!

Nissan, Avrupa’da en çok satan modelleri olan Juke ve Qashqai modellerine güvenerek Avrupa pazarında kalmaya devam edeceğini açıkladı. Automotive News Europe’nin haberine göre marka, “İşi daha rekabetçi hâle getirip Avrupa’daki ürün yelpazemizi güçlendirmeye kararlıyız” açıklamasında bulundu.

Markanın radikal tasarımlı SUV modeli olan Juke’nin yeni versiyonu bu yılın kasım ayında tanıtılacak. Bu modelle birlikte marka Avrupa’daki ürün gamını yenilemeye başlayacak. Nissan’ın en kârlı senesi son yıllarda sadece 2012 yılı olmuştu. Marka son 9 ayda 222 milyon euroya yakın kayıbı olduğunu açıkladı.

Nissan’ın kompakt SUV segmentindeki en önemli oyuncusu Qashqai ise Avrupa’da satılmaya devam edecek diğer model olarak öne çıkıyor. İngiltere Sunderland’da üretilen bu otomobilin 3. jenerasyonu için İngiltere’de hazırlıklar mart ayında başlayacaktı. Otomobilin satışa çıkması için 2021 yılı işaret ediliyor ve hibrit motor seçeneği de sunulacak.

Sunderland fabrikası bu yılın mart ayında yüzde 22 düşüşle 325 bin 243 adet otomobil üretimi gerçekleştirdi.