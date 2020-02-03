Peugeot 5008, SUV segmentine yeni soluk!

SUV pazarı ilk nesil Peugeot 5008 modelinin lanse edildiği 2009 yılından bu yana farklı gövde tiplerinde yeni oyuncuların girmesiyle günümüz kullanıcısının beklentilerini karşılayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda binek otomobillerinin gerisinde kalan SUV pazarı, bugün Avrupa’nın en çok satan üçüncü pazarı konumunda. Türkiye’de ise geçtiğimiz 6 yılda 3 kat büyüyen, gelişime ve yeniliğe sürekli açık bir Pazar. Günümüz SUV modelleri sadece modern birer otomobil olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketiciye statü, gelişmiş ileri teknoloji, pratiklik ve sürüş keyfi vaat ediyor. SUV pazarı ilk nesil Peugeot 5008 modelinin lanse edildiği 2009 yılından bu yana farklı gövde tiplerinde yeni oyuncuların girmesiyle günümüz kullanıcısının beklentilerini karşılayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda binek otomobillerinin gerisinde kalan SUV pazarı, bugün Avrupa’nın en çok satan üçüncü pazarı konumunda. Türkiye’de ise geçtiğimiz 6 yılda 3 kat büyüyen, gelişime ve yeniliğe sürekli açık bir Pazar. Günümüz SUV modelleri sadece modern birer otomobil olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketiciye statü, gelişmiş ileri teknoloji, pratiklik ve sürüş keyfi vaat ediyor.



Pazardaki büyümeyi ve potansiyeli gören Peugeot Türkiye, tam 1 yılda 3 adet SUV modelini pazara sunarak SUV dünyasında referans bir marka olmayı son derece iddialı bir hedef olarak belirledi.



Söz konusu bu hedefin ilk aşamasında, 2019 yılının ilk dokuz ayında SUV 2008 ile B SUV segmentinde toplam %11 Pazar payı elde edildi. C SUV segmentine iddialı bir giriş yapan ve Avrupa’da “Yılın Otomobili” seçilen SUV 3008’in lansmanından bugüne 22 bin adetin üzerinde satış ile bu hedefe emin adımlarla ilerliyor. SUV Peugeot 5008 ise, markanın sunduğu üçüncü SUV olarak bu iddialı hedefe ulaşmak için Peugeot SUV ailesinde yerini aldı.

Peugeot Türkiye, her geçen gün daha da büyüyen SUV pazarında üç temel hedefe odaklanmış durumda: markanın sınıf atlama stratejisini sürdürmek, SUV segmentine referans bir marka olmak ve SUV segmentinde podyumda yer almak.



Peugeot i-Cockpit® yolcu kabininin kalite algısını yükseltiyor



Yenilikçi ve fütüristik Peugeot i-Cockpit®’in en yeni ve güncel hali sürücü ve beraberindeki yolculara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli gibi özelliklerle Peugeot i-Cockpit®, üstün grafikleri ve şık animasyonlarıyla sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Dokunma hassasiyeti yüksek kapasitif ekran sürücünün ihtiyacı olan bilgileri hızlı ve okunması kolay bir görünümle ekrana yansıtıyor. Sürücü bu ekran üzerinden: radyo, klima, uydu navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.



GT Line ve GT versiyonlarında sunulan i-Cockpit® Amplify tamamen yeni bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Piano tuş takımında bulunan düğmeyle aktif hale gelen i-Cockpit® Amplify hemen hemen tüm duyuları harekete geçiriyor: ekranın ambiyans ışığının parlaklığı ve rengini değiştirerek görmek, ses sisteminin ayarlarıyla duymak, beş farklı programa sahip masajlı koltuklarla dokunmak, kokulu havalandırma ızgaralarıyla koklamak. Kalite, i-Cockpit® Amplify ile sunulan kokularda da kendini gösteriyor. Kokular uluslararası üne sahip parfümler Scentys ve Antoine Lie ile birlikte geliştirildi. Sunulan üç kokunun her birinin de kendine özgü bir karakteristiği var. ‘Cosmic Cuir’: canlı ve etkileyici bir parfüm olmakla birlikte aynı zamanda markanın imzası niteliğinde, ‘Aerodrive’: canlı ve uyarıcı bir parfüm (‘Boost’ teması için öneriliyor), ‘Harmony Wood’: otantik ve rahatlatıcı bir parfüm (‘Relax’ teması için öneriliyor). Her bir parfüm için mevcut üç farklı yoğunluk ayarı bulunuyor.



Daha fazla fonksiyona sahip geniş iç mekan



Peugeot SUV 5008, 2,8 metrelik dingil mesafesiyle SUV pazarınında öne çıkıyor. 4,64 metre uzunluğu ile segmentinde ideal boyutlar ortaya koyan Peugeot SUV 5008; Peugeot SUV 3008’den 19 cm ve önceki 5008 versiyonundan ise 11 cm daha uzun. Söz konusu boyut ve gövde orantılarıyla ideal dış boyutlar sunan Peugeot SUV 5008, aynı zamanda sürücü ve beraberindeki yolculara son derece geniş bir yaşam alanı sunuyor. Boyut artışına paralel olarak ikinci koltuk sırasında 60 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Aracın optimize edilen mimarisi sunulan paketin sadece bir parçasını oluşturuyor. Peugeot SUV 5008, 780 litre VDA olan bagaj hacmi ile sınıfının en yüksek bagaj hacmini sunuyor. İkinci koltuk sırasındaki her biri uzunluk ve sırtlık eğimi ayarlı üç adet bağımsız katlanabilir koltuk son derece pratik bir şekilde katlanabilirken, üçüncü sıradaki bağımsız iki adet koltuk sadece katlanmakla kalmıyor aynı zamanda sadece 11 kg ağırlığı ve pratik mekanizmasıyla zahmetsiz bir şekilde yerinden çıkarılabiliyor. Üçüncü sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor. Katlanabilir ön yolcu koltuğu ile 3,20 metreye kadar uzunluğa sahip nesneleri taşımak için alan yaratılabilirken eller-serbest elektromotorlu bagaj kapağı ise kullanım kolaylığını destekliyor. Kabin içine dağıtılan toplam 39 litrelik saklama alanlarıyla küçük eşyaların neden olabileceği kalabalık da ortadan kalkıyor.



Gösterişli dış tasarıma sahip bir SUVİlk bakışta Peugeot SUV 5008, gerçek bir SUV olduğunu hemen hissettiriyor. Bir otomobili SUV yapan bütün nitelikleri bünyesinde barındırıyor: yatay ve uzun motor kaputu, dik ve yüksek burun tasarımı, şişkin çamurluklar ve yüksek omuz çizgisi ile gösterişli görünüyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan tavan raylarıyla birlikte 1,64 metrelik yükseklik ise bu yapıyı destekliyor.

Peugeot SUV 5008, profilden bakıldığında güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Önden bakıldığında geniş radyatör ızgarası krom yüzeyiyle gösterişli bir görünüm sergilerken, parlak siyah şeridi ve ‘aslan pençesi’ formundaki LED arka stop lambaları ise karakteristik Peugeot SUV ailesinin özellikleri olarak öne çıkıyor.



Üst düzey sürüş ve yolculuk keyfi



308 ve SUV 3008 gibi SUV 5008 de Peugeot’nun Verimli Modüler Platform’undan (EMP2) ve güncel Euro 6.1 motorlardan yararlanıyor. Sağlamlığı, rijitliği ve fonksiyonelliği ile ön plana çıkan EMP2 platformu sayesinde önceki 5008 modeline göre 95 kg daha hafif bir yapı elde ediliyor. Benzinli PureTech ve Dizel BlueHDi motor seçenekleri sınıfındaki rakiplerinden daha üstün performans ve yakıt ekonomisi özellikleri sergiliyor. Benzinli motorlarda 120 g/km’nin altında olan CO2 emisyon salım değeri, dizel motorda ise 112 g/km’nin de altında kalıyor.



Peugeot SUV 5008, benzinli ve dizel motorlarını tam otomatik şanzıman ile kombine ederek sunuyor :• 1.6 PureTech 180 HP EAT6 Tam Otomatik• 1.5 BlueHDi 130 HP EAT6 Tam Otomatik



Peugeot SUV 5008 sahip olduğu özelliklerle yolculuk kavramına tamamen yeni bir boyut getiriyor. Mükemmel ses yalıtımı ve konfor odaklı bir dizi özellik yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yan yükseltileriyle vücudu tamamen saran konforlu koltuklar isteğe bağlı olarak çok nokta masaj sistemiyle donatılabiliyor. FOCAL® Premium Hi-Fi ses sistemi yolculukları keyfe dönüştürürken, açılabilir panoramik cam tavan aydınlık ve ferah bir yaşam alanını beraberinde getiriyor. Ayrıca Android Auto, ve Apple CarplayTM uyumlu Mirror Screen fonksiyonu, akıllı telefon sesli komut desteği (Android S-Voice ve Apple Siri) ve 3D navigasyon sistemi ile ileri düzeyde bağlantı imkanı da sunuyor.



Peugeot SUV 5008’de sunulan, Yokuş İniş Destek Sistemi (HADC) de dahil Advanced Grip Control (İleri Çekiş Kontrol Sistemi), Aktif tam Durdurma Güvenlik Freni (AEBS), Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı, Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Yorgunluk tespit sistemi (Dikkatsizlik algılama), Akıllı Far Sistemi, Aktif Hız Levhası Tanıma Sistemi, Adaptif Cruise Control ve Otomatik Fren Sistemi (Otomatik şanzıman), Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Assist ve Visio Park (360° görüş) gibi teknolojik ekipmanlar ile sürüş daha da güvenli hale geliyor.



Fransa’da üretilen zengin ürün çeşitliliğine sahip bir otomobil



Peugeot SUV 5008 Türkiye ürün gamı iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Markanın son birkaç yıldır sürdürmekte olduğu üst gam stratejisini en iyi şekilde karşılayan GT Line versiyonu ve Allure versiyonu ürün gamında yerlerini alıyor. Fransa’daki Rennes tesislerinde üretilen Peugeot SUV 5008, 2017 yılının Eylül ayında Türkiye’de satışa sunuldu.