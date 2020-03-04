Porsche 911 Turbo S yenilendi!

Coupé ve Cabriolet modelleri lanse edilen 911 Turbo S, kaputun altında yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı boxer motoru ile 650 PS güç üretiyor. Bir önceki nesle göre 70 PS’lik artış anlamına gelen bu değer ile 800 Nm’lik tork sağlarken, 8 ileri PDK şanzımanla aracı sıfırdan 100 km/s'ye 2.7 saniye gibi etkileyici bir değerle ulaştırıyor ve 330 km/s’lik azami bir hız değeri kazandırıyor.

Önde 255/35 boyutlu 20 inç'lik jantlar, arkada ise 315/30 ebatlı 21 inç'lik jantlar bulunuyor. Yeni donanım seçenekleri, dört çeker 911'in çok daha sportif bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu seçenekler arasında 10 mm alçaltılmış Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) spor şasisi ve ayırt edici bir sesi garanti eden ayarlanabilir kanatlı spor egzoz sistemi bulunuyor.

Yeniden tasarlanmış soğutma sistemi



911 Turbo S'de kullanılan yeni motorun temeli, 911 Carrera’nın motor serisine dayanıyor. Otomobilde tamamen yeniden tasarlanmış hava soğutma sistemi bulunuyor. Elektrikli olarak ayarlanabilen hava tahliye valflerine simetrik olarak yerleştirilen yeni ve daha büyük VTG (Değişken Türbin Geometrisi-variable turbine geometry) turboşarjlar ve basınç enjektörleri, yeni 911 Turbo S’in tepki kabiliyetini, gücünü, tork, emisyon ve devir kabiliyetlerini dikkate değer şekilde geliştirmiş.

Günlük kullanım ve yarış pisti için ideal

Sürüş keyfi, dinamikler ve sportiflik arasında mükemmel bir denge oluşturan uyumlu tasarım hem günlük kullanım hem de yarış pisti için ideal. Bu yeni nesil otomobilin performansındaki artış, özellikle sıfırdan 200 km/saate hızlanmada kendini gösteriyor: 8,9 saniye. Yeni 911 Turbo S, önceki versiyondan bir saniye daha hızlı. Geliştirilmiş Porsche Traction Management (Porsche Çekiş Yönetimi - PTM) dört tekerlekten çekiş sayesinde, ara şanzıman çok daha fazla tork dağıtımı yapabiliyor ve tork ön tekerleklere 500 Nm'ye kadar aktarılabiliyor. Yeni nesil standart PASM şasisi çok daha sportif bir görünüme sahip. Daha hızlı ve daha hassas bir şekilde kontrol edilen amortisörler; sürüş dengesi ile ilgili olarak devrilme stabilitesi, yol tutuşu, direksiyon davranışı ve viraj alma hızları bakımından önemli avantajlar sağlıyor.

Daha geniş hava girişlerine sahip yeni ön taraf; çift ön far modülü karakteristik bir Turbo görünümü kazandırıyor ve koyu çıtalı standart LED matrix farlar bu görünümü tamamlıyor. Yeniden tasarlanan, hava basıncına bağlı olarak uzatılabilen ön spoyler ve daha büyük arka kanat; yüzde 15 daha fazla bastırma kuvveti sağlıyor. Entegre hava girişlerine sahip adaleli arka kanat bölümleri 911 Turbo S'nin şık gövdesini ön plana çıkarıyor. Arka tarafın yeni görünümü, Turbo'ya özgü parlak siyah dikdörtgen egzoz borusu ile tamamlanıyor.

Sportif iç mekan

İç mekanda kaliteli ve sportif malzemeler dikkat çekiyor. Standart donanım listesinde deri iç mekan ve karbon trim Açık Gümüş detaylarla birlikte sunuluyor. Yeni tasarlanan iki tonlu iç mekan Porsche Exclusive Manufaktur tarafından opsiyonel olarak sunulacak. 18 yönlü ayarlanabilen spor koltuklarda, Porsche 930 olarak bilinen ilk 911 Turbo'yu anımsatan dikişler bulunuyor. Gösterge panelindeki kaliteli grafik unsurlar ve logolar karakteristik Turbo S özelliklerini tamamlıyor. Ortadaki PCM ekranı artık 10,9 inç büyüklüğünde ve yeni yerleşimi sayesinde dikkat dağıtmadan hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Otomobildeki diğer fabrika çıkışı özellikler arasında GT spor direksiyon simidi, yeni entegre Porsche Track Precision uygulaması ve BOSE® Surround Sound ses sistemini içeren Sport Chrono paketi bulunuyor.