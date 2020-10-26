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    HaberlerOtomobil Haberleri Renault FCA işbirliğini sonlandırmaya hazırlanıyor
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    26.10.2020 - 17:05 |

    Renault FCA işbirliğini sonlandırmaya hazırlanıyor

    Renault, 2016 yılından bu yana Fiat Chrysler (FCA) için devam eden van üretimini sona erdireceğini duyurdu. Renault Genel Müdür Yardımcısı Clotilde Delbos, FCA'nın bir diğer Fransız üretici PSA ile birleşme sürecinin tamamlanması ile Fransa'daki Sandouville fabrikasında üretilen Fiat Talento'nun üretiminin sona ereceğini kaydetti

    Renault FCA işbirliğini sonlandırmaya hazırlanıyor

    Fransız otomotiv üreticisi Renault, Fiat Chrysler (FCA) ile ticari araç işbirliğini durdurmaya hazırlanıyor.

    Renault'un Genel Müdür Yardımcısı Clotilde Delbos tarafından yapılan açıklamada, FCA'nın bir diğer Fransız üretici PSA ile birleşme sürecinin tamamlanması ile, Renault'un FCA için van üretiminin son bulacağı kaydedildi.

    Renault eski CEO'su Carlos Ghosn'un girişimleri ile 2016 yılında Fiat Talento vanlarını Fransa'daki Sandouville fabrikasında üretmeye başlamıştı.

    Talento, Renault'un Trafic modeli ile aynı altyapıya sahip olarak üretiliyor.

    Delbos, FCA ile birlikte Fransız markanın diğer işbirliklerini de gözden geçirdiğini bildirdi. Renault diğer markalar için dizel motor üretimi yaparken, ittifak ortağı Nissan ile de ortak üretim gerçekleştiriyor.

    Öte yandan, Fransız marka, grup satışlarının 2020'nin üçüncü çeyreğinde 10 milyar 374 milyon euro gelir elde ettiğini duyurdu. Bu dönemde grubun cirosu yüzde 8.2 azalırken, satışları ise yüzde 6.1'lik düşüşle 806 bin 320 adet olarak gerçekleşti.

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