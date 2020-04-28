Rulman nedir, çeşitleri nelerdir? Araçlarda rulman ne işe yarar?

Pek çok farklı makinede kullanılan rulman önemli bir göreve sahiptir. Özellikle sorunsuz şekilde makineler arasında yük aktarımı sağlamak için ciddi potansiyel teşkil etmektedir. O yüzden hangi sektör olursa olsun rulman farklı makineler konusunda oldukça önemlidir.

Rulman nedir?

İki makine elemanı arasında sürtünmeyi azaltmak suretiyle üstelik destekleyen sisteme rulman denmektedir. Bu durum birbirine göre bağıl dönme hareketi yapan iki makine elemanı için geçerlidir.

Kişinin çevresinde gördüğü tüm dönme hareketi yapan makineler içerisinde mutlaka rulman bulunmaktadır. Geniş bir yelpazede akla gelebilecek birçok farklı makine sisteminde kullanıldığını dile getirmek mümkün. Sürtünmeyi azaltarak daha sağlıklı ve dinamik bir çalışma prensibi oluşturur.

Rulman çeşitleri nelerdir?

Boyutları açısından farklı biçimleri bulunan rulman çeşitleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Özellikle yaklaşık olarak 300 bin kadar farklı rulman çeşidinin dünya çapında bulunduğunu dile getirmek mümkün. Çamaşır makinelerinden dizüstü bilgisayarlara kadar akla gelebilecek pek çok değişik sistemde yer aldığı dile getirilebilir. Bazı örnekler vermek gerekirse;

- Bilye,

- Kafesten,

- İç bilezik,

- Dış bilezik,

Bu gibi değişik parçalar ve çeşitler üzerinden rulman günümüzde birbirinden değişik makinelerde önemli bir göreve sahiptir.

Araçlarda rulman ne işe yarar?

Aracın modeline ve özelliklerine bağlı olarak pek çok farklı rulman çeşidi ve sayısı bulunmaktadır.

Bilindiği üzere araçlarda dönme hareketi gerçekleştiren pek çok sistem yer alır. Bu sistemlerdeki sürtünmeyi minimum seviyeye çekmek ve daha yüksek bir sürüş performansı elde edebilmek için rulman kullanılmaktadır.

- Direksiyon mili için kullanılan rulmanlar,

- Şanzıman elemanları adına,

- Porya bilyesi,

- Motor güç aktarım elemanları,

- Debriyaj rulmanı,

- Şanzıman mili yatağı,

Bu gibi daha pek çok farklı bölümde araçların sürtünme kısımlarını yok eder.