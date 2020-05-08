Şanzıman Nedir, Nasıl Çalışır? Şanzıman Yağı Ne İşe Yarar?

Araçların motor bölümünde birçok parça bulunur. Bulunan her parçanın ise ayrı bir görevi vardır. Şanzıman araç içerisinde çok önemli bir parçadır. Vites kutusu olarak da adlandırılmaktadır.



Şanzıman Nedir?



Şanzıman araç içerisinde bulunur ve motorlardan aldığı gücü tekerleklere iletmektedir. Fakat şanzıman aldığı bu gücü direk olarak tekerleklere iletmez. Bunun yanında aracın geri vitese alınması durumunda geri gitmesini, ileri vitese alındığında ilerlemesini, hızın sabit kalmasını ve son olarak hız yükseldiğinde yakıt tasarrufu sağlaması görevi bulunmaktadır. 3 tip şanzıman çeşidi bulunmaktadır. Şanzıman çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.



1) Manüel şanzıman

2) Yarı otomatik şanzıman

3) Otomatik şanzıman



Şanzıman Ne İşe Yarar?



Şanzımanın araç için çok önemli işlevi bulunmaktadır. Şanzıman miller, vites ve dişlilerden oluşur. Şanzımanın bu parçaları araç durur durumda iken hareket etmesini, ileri vitese alındığında ileriye geri vitese alındığında ise geri gitmesini sağlamaktadır. Bu sebeple araçların parçaları arasında oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır.



Şanzımanlar elektronik parçalardır. Bu sebeple bazı durumlarda arıza söz konusu olabilir. Şanzımanların arızalanmasının en büyük sebebi viteslerin yanlış değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Vitesler doğru değiştirilmediği taktirde araçların şanzımanlarında sorunlar olabilmektedir.



Şanzıman Yağı Ne İşe Yarar?



Şanzımanların araçlarda görevlerini tam olarak yerine getirmeleri için sağlıklı bir dişli sistem gereklidir. Şanzımanın çalıştığı sırada dişler birbirine sürterek çalışır. Burada şanzıman yağı kullanılmadığı zaman ciddi derecede aşınmalar meydana gelir. Bu sebeple şanzıman yağı oldukça önemlidir. Şanzıman yağı sayesinde aşınmalar azalır ve şanzımanlar verimli bir şekilde çalışmaya devam ederler.



Şanzıman yağında birçok çeşit bulunmaktadır. Araçların şanzıman çeşidine göre doğru şanzıman yağı seçilir. Şanzıman yağının ömrü ise otomobillerin üreticisi tarafından belirlenir. Şanzıman yağı kullanımı su sebeplerden dolayı çok önemlidir ve belirli periyotlarda mutlaka baktırılması gerekir.