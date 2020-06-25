Skoda Karoq Türkiye fiyatı ne kadar? Survivor 2020'de Skoda Karoq ödülünü hangi yarışmacı kazanacak?

Survivor 2020'de bu akşam Skoda Karoq marka araba ödülü için yarışacak olan yarışmacılar annelerine yöneltilen sorulara annelerinin ne yanıt verdiğini tahmin etmek için mücadele verecek. Annelerinin sorulara ne yanıt verdiğini en çok tahmin eden isim ise Skoda Karoq marka aracın sahibi olacak. Survivor 2020'de bu akşam Annenize Sorduk adlı yarışmanın kazananın sahip olacağı Skoda Kroq marka aracın Türkiye fiyatı yarışmacılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Skoda Karoq Türkiye fiyatı ne kadar?

SKODA KAROQ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Skoda Karoq Türkiye fiyatı 261.500 TL'den başlıyor. 1.6 Dizel 115 beygir DSG şanzıman seçeneği ile satışa sunulan Skoda Karoq marka otomobil aynı zamanda 1.5 Benzinli otomatik Prestige modeli ile 271.500 lira ve Prestige paketinde 1.6 Dizel, 115 Beygir Otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.

Bu aracın Türkiye fiyatı ise 289.500 TL olarak satışa sunuluyor

Skoda Karoq Premium 1.6 TDI SCR 115 PS DSG - 261.500 TL

Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 271.500 TL

Skoda Karoq Prestige 1.6 TDI SCR 115 PS DSG - 289.500 TL