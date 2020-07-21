Skoda Slavia tanıtıldı!

Skoda'nın kendi bünyesinde yetiştirdiği öğrenci ekininin elinden çıkan 7'inci konsept model tanıtıldı.

Karşımıza çıkan model Slavia, Türkiye pazarına giriş yapmayan Scala modeli üzerine geliştirildi.

Araçta kullanılan parçalar ailenin diğer üyelerinden alınmış. 20 inçlik jantlar Kodiaq RS'den, fren sistemi Octavia vRS'den geliyor.

Aracın kaputunun altında ise 150 beygir güç üreten 1.5 litrelik TSI motor ve yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman görev yapıyor.