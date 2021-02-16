TEMSA’nın elektrikli araçları Romanya’da yollara çıkıyor

İlk elektrikli otobüs ihracatını geçtiğimiz aylarda İsveç’e gerçekleştiren TEMSA, küresel pazarlardaki gücünü kazandığı yeni ihalelerle pekiştiriyor. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Romanya’nın Buzau kentinin açtığı elektrikli otobüs ihalesine Avenue Electron model elektrikli araçlarıyla katılan TEMSA, küresel rakiplerini geride bırakarak ipi göğüsleyen şirket oldu. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ihale kapsamında TEMSA, Adana’da geliştirip ürettiği 4 adet Avenue Electron model elektrikli otobüsü 2021 yılı içinde kente teslim edecek. İhale kapsamında aynı zamanda 2 adet 150kw’lık, 4 adet de 80kw’lık şarj istasyonu yine kente temin edilecek.

TÜRK SANAYİSİ İÇİN DE BİR İLK

TEMSA, söz konusu teslimatlarla birlikte Türk sanayisinde de bir ilke imza atmış olacak. Bugüne kadar yurt dışına 6-8 ve 9 metrelik kısa gövdeli elektrikli araç satışları gerçekleştirmeyi başaran Türk sanayisi, böylece ilk kez 12 metrelik alçak taban bir elektrikli otobüsü yurt dışına ihraç edecek. TEMSA söz konusu ihracatla birlikte Avrupa elektrikli araçlar pazarındaki rekabet gücünü de perçinlemiş olacak.

ADANA’DA GELİŞTİRİLİP ÜRETİLİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA’nın elektrikli araçlar konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasında yer aldığını ifade ederken, “TEMSA bünyesinde çok uzun yıllardır elektrikli araç teknolojileri konusunda çalışıyoruz. Adana’daki tesisimizde geliştirip ürettiğimiz araçlarımızla bir yandan ulaşımın geleceğine ve dünyamızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunurken bir yandan da gerçekleştirdiğimiz katma değerli ihracatla Türkiye ekonomisine destek veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli otobüs ihracatımızı, 9 metrelik MD9 electriCITY model otobüslerimizle İsveç’e gerçekleştirmiştik. Şimdi de seri üretime hazır hale getirdiğimiz 12 metrelik Avenue Electron modelimizi Romanya’ya ihraç ederek bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

ORTAKLARIMIZLA ARTIK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Geçtiğimiz yıl tamamlanan devir süreçleriyle birlikte, Sabancı Holding ve Skoda Transportation ortaklığı bünyesine katılan TEMSA’nın gelecek dönemde elektrikli araçlar konusunda çok daha büyük başarılara ulaşacağını ifade eden Hakan Koralp şöyle devam etti: “Ortaklarımızın bilgi birikimi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüyle birlikte Avrupa başta olmak üzere yurt dışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrifikasyon bugün ulaşım dünyasındaki en önemli gündem maddesi. Biz de Ar-Ge ve inovasyonu büyüme stratejimizin temeline koyarak buna uygun araç teknolojilerini geliştirmeye; seri üretime hazır hale getirdiğimiz farklı alternatiflerdeki araçlarımızı dünyaya ihraç etmeye devam edeceğiz.”