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    11.09.2020 - 17:39 |

    Tesla, Çin'de üretip Avrupa'ya satacak

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde ürettiği otomobillerini diğer pazarlarda da satmaya hazırlanıyor.

    Tesla, Çin'de üretip Avrupa'ya satacak

    Eektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Çin'de ürettiği modelleri Avrupa pazarına sunmak istediği iddia edildi.

     ABD'li üreticinin bir süredir Çin'in Şangay kentinde ürettiği Model 3 otomobili, Avrupa'ya ihraç edilerek rakiplerinden daha ucuz fiyata satılabilecek.

    Söz konusu modelin, Çin'den Japonya ve Hong Kong'a da gönderilmesi planlanıyor.

    Çin'de üretime başlamasının üzerinden henüz 1 yıl geçmeyen Tesla, Şangay'daki fabrikada Model Y'nin de üretilmesine planlıyor.

    Tesla, 2020 bitmeden Çin'de 150 bin adet Model 3 üretmek isterken, şirketin geçtiğimiz ay Çin'deki satışları 11 bin 800 adet seviyesinde kalmıştı.

    Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de daha fazla söz sahibi olmak isteyen Tesla, Şangay fabrikası sayesinde ülkede satılan otomobillerinin fiyatını aşağı çekebilmişti.

    ABD'li üreticinin kendi ülkesi dışındaki ilk yatırımı olan Çin'i, önümüzdeki yıllarda Almanya'nın takip etmesi bekleniyor.

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