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    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla durmak bilmiyor!
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    05.05.2020 - 11:23 |

    Tesla durmak bilmiyor!

    Elektrikli otomobilde adından söz ettiren Tesla, Çin’deki üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Tesla, ''Gigafactory'' tesisinde haftada 4 bin araç üretmeyi hedefliyor.

    Tesla durmak bilmiyor!

    Tesla yöneticileri, Model 3 sedanlarının Shanghai’deki fabrikasındaki üretim miktarının, 2020 ortalarına kadar haftada 4 bin adedin üzerine çıkacağını söyledi. Gigafactory, geçen yılın sonunda her gün 280 araç üretiyordu.

    Tesla’nın Shanghai’deki ürün yelpazesi sadece ilk çeyrekte Model 3’ün Standard Range Plus versiyonunu içeriyordu. Şirket, nisan ayından bu yana bir uzun menzil sürümü ve bir performans sürümü için çevrimiçi bir yapılandırıcı başlattı.

    Tesla durmak bilmiyor

    Otomobil üreticisi, 2021 yılında teslimatlarına başlanacak olan Shanghai yapımı Model Y SUV’lerin ikinci çeyrekte üretimine başlayacak ve Model 3 üretimini artırmaya devam edecek.

    Tesla, hükümetin sübvansiyonlara yönelik yeni uygunluk şartlarını karşılamak için Çin’de yapılan Model 3 Standard Range Plus versiyonunun fiyatını cuma günü, 303 bin 550 yuan’dan (yaklaşık 43 bin dolar) 271 bin 550 yuan’a düşürdü.

     

     

    Hemşire çiftten koronavirüs servisindeki doktorlara moral konseriMersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs servisinde gönüllü çalışan hemşire Merve Erkek (28) ve eşi Cemil Erkek (33), salgınla mücadelede özveriyle çalışan meslektaşlarına, dinlenme alanında müzik dinletisi yaparak moral veriyor.
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