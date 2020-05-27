Tesla'dan indirim kararı!

Kuzey Amerika’da yapılan Tesla indirimi karantina sürecinin sonrasında otomobil satışlarına ve taleplerine olan ilginin artması için yapılıyor.

Markanın gerçekleştirdiği indirimin miktarı ve bu kampanyanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Tesla’nın en çok tercih edilen orta ölçekli sedan modeli Model S 79 bin 900 dolardan satılırken Model X SUV’nin fiyatı da 84 bin 990 dolar olarak belirtilmiş. En ucuz model olan Model 3 ise 37 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Markadan gelen açıklamada ABD’deki fiyat ayarlaması bittikten sonra Çin’de de fiyatların yeniden değerlendirilerek düşürüleceği belirtildi.