Tesla’dan üretim kararı!

Sektör analistleri Tesla’nın etkinlik kapsamında, GM ve VW karşısındaki liderliğini pekiştirmek için batarya üretimiyle alakalı açıklama yapmasını bekliyorlardı ama böyle bir şey olmadı. Musk, ''Bu, özellikle Semi, Cybertruck ve Roadster modellerinin uzun vadeli üretim hacmini etkiliyor. 2022 yılına kadar ciddi yüksek hacimli üretime ulaşılamayacak.'' dedi. Ayrıca Musk yaptığı paylaşımda Panasonic, LG ve CATL batarya üreticileriyle işlem hacminin arttığında da bahsetti. Musk, ''Hücre tedarikçilerimiz maksimum hızda gitse bile, kendimiz önlem almadığımız sürece 2022 ve sonrasında önemli kıtlıklar görüyoruz'' dedi.

Ancak Musk’ın yaptığı paylaşımlar Tesla’nın yakın zaman içinde kendi pillerini üretip üretmeyeceğine dair şüphe uyandırdığı için firmanın hisseleri yüzde 5’in üzerinde gerileyerek 425.5 dolara düştü.

Reuters’ın Güney Koreli batarya üreticisi kaynağı ise, “Batarya firmaları, seri üretime geçmelerinin kolay olmayacağına inanıyor. Durum böyle iken Tesla bunu bir gecede nasıl yapabilir ki?” açıklamasında bulundu.

Amerikalı firma Fremont fabrikasında yeni ve büyük bir batarya paketi üzerinde çalışıyor. Reuters’ın iki farklı çalışan kaynağına göre bu bataryalar Panasonic ile birlikte geliştiriliyor ve 21 mm yerine 42 mm’lik bir çapa sahipler.

Seul merkezli pil uzmanı Par Chul-wan ise Tesla’nın kendi pilini üretmesi için Panasonic ile ortaklık yapmasının gerekebileceğini belirtti. Park, yeni pillerin enerji kapasitesini artırabilecğeini, maliyetleri düşürebileceğini ve daha hızlı şarj imkanı sunabileceğini belirtti. Bu sayede Tesla’nın benzinli otomobillerle olan rekabeti daha ciddi bir seviyeye taşınmış olabilir.