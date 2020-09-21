Tesla'nın otomatik pilotu hız sınırını aştı

Elektrikli otomobil markası Tesla'nın güvenliği Kanada'da tartışma konusu oldu. Kanada polisinin verdiği bilgilere göre 9 Temmuz tarihinde bir Tesla Model S hız limitini aşınca durduruldu.

Polisten yapılan açıklamada radara takılan aracın içinde şoför görülmediği belirtildi. Tesla model otomobili durduran polisler sürücü koltuğunun sonuna kadar yatırıldığını tespit etti.

Şoförün uyuduğunu gören polis, 23 yaşındaki şoförün ehliyetine 24 saatliğine el koydu. Kanada basınına yansıyan olaya göre yapılan soruşturmada yolu boş gören Tesla otomatik pilotu saatte 150 kilometre hıza çıktı.

Şoförün ne kadar süre uyuduğu ve aracın kaç kilometre yolu tek başına gittiği bilinmiyor.

Yoldaki 110 kilometrelik hız limitini aşan Tesla'nın güvenlik kontrolünün kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Tesla otomatik pilotta her 15 saniyede bir sürücüden uyarı almaya çalışıyor ancak kullanıcıların sistemi hackleyerek bu uyarıyı devredışı bırakabildiği aktarıldı.