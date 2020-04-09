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    HaberlerOtomobil Haberleri Tesla’yı hiçbir şey durduramadı
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    09.04.2020 - 16:59 |

    Tesla’yı hiçbir şey durduramadı

    Corona virüs dünyada otomobil satışlarını etkilerken, Tesla bundan en az etkilenen firmalardan birisi oldu. Elektrikli otomobilleriyle dikkat çeken Tesla, Çin’de mart ayında satış rekoru kırdı.

    Tesla’yı hiçbir şey durduramadı

    Corona virüs salgının en büyük etkisi olan karantinadan kurtulan Çin'de finans piyasalarının ardından reel ekonomiden de iyi haberler gelmeye devam ediyor. ABD'li milyarder Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla'nın Çin'deki otomobil satışları rekor kırdı.

    Tesla'dan yapılan açıklamada markanın Çin'de mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği otomobil sayışlarının 10 bin 160 adet ile rekor kırdığı duyuruldu.

    CPCA'nın verilerine göre Tesla, Şubat ayında 3 bin 900 ve Ocak ayında 2 bin 620 araç satmıştı.

    Tesla’yı hiçbir şey durduramadı

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