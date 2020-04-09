Tesla’yı hiçbir şey durduramadı

Corona virüs salgının en büyük etkisi olan karantinadan kurtulan Çin'de finans piyasalarının ardından reel ekonomiden de iyi haberler gelmeye devam ediyor. ABD'li milyarder Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla'nın Çin'deki otomobil satışları rekor kırdı.

Tesla'dan yapılan açıklamada markanın Çin'de mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği otomobil sayışlarının 10 bin 160 adet ile rekor kırdığı duyuruldu.

CPCA'nın verilerine göre Tesla, Şubat ayında 3 bin 900 ve Ocak ayında 2 bin 620 araç satmıştı.