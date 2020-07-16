TOGG Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor

Türkiye’nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik ‘İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, #YenilikteBenDeVarım başlığıyla bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında, TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler www.yeniliktebendevarim.com adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında #YenilikteBendeVarım etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.