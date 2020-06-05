Toyota'dan 800 kişilik istihdam!

Tüm çalışmalarıyla Türkiye ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’ya katkı sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü ile kayıtlı ve nitelikli işgücünün desteklenmesi için kısa süreli adaptasyon ve sertifika eğitimleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzaladı. Protokol imza toplantısına, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye yöneticileri ile İŞKUR Müdürü Tekin Kaya katıldı. Bu proje ile İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlar, kaynak, montaj ve boya işçiliği alanlarında 800 kişinin eğitim sonrası fabrikada istihdam edilmesi sağlanacak. Eğitim programlarına katılım sağlayan sözleşmeleri çalışanların 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de kadrolu çalışan olma imkânına da sahip olabilecek.

Corona virüse karşı önlemler eksiksiz bir şekilde devam ediyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gerekli tüm tedbirleri alıp yeni bir iş ortamı sağlayarak 11 Mayıs’ta üretime tekrar başlamıştı. O günden beri detaylı hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uygulayarak üretime devam ediyor. Önlemler arasında; girişte ateş kontrolü ve şüpheli bir vaka olması durumunda içeri alınmaması, isimlere göre oluşturulan renk grupları(her pazartesi yapılan sağlık kontrolü sonrası aynı renk grubunda bulunan çalışanlar tesise alınmıyor), 1.5m sosyal mesafe kuralı, fabrika içerisinde kuralların gözetilmesi için özel güvenlik bulundurulması, temizlik görevlilerinin arttırılması yer alıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Ülkemiz ve dünyamız genelinde zorlu koşullarda mücadele ettiğimiz bugünlerde, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak gerekli tüm tedbirleri alarak üretime tekrar başlamıştık. Ülkemize ve Sakarya’mıza katkı sağlamaya devam ederek ve üretim ve ihracat hedeflerimizi artırarak sürdürebilmek için önümüzdeki aylarda mevcut kadromuza yaklaşık 800 kişilik bir istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi ve İŞKUR’a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Katılımcı şartları ve başvuru şekli

Mesleki eğitim kursuna katılmak isteyen iş adaylarının; bay, en az lise mezunu, Sakarya’ da ikamet ediyor olması ve askerliğini tamamlamış ya da en az 6 ay tecilli olması şartlarını taşımaları gerekiyor. Bu şartları taşıyan iş adayları, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya Belediyelerde bulunan İŞKUR Temsilciliklerine başvuru yapabilecekler.

Yan sanayi de kazanacak

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İlk Müdürü Tekin Kaya, “İlimizin istihdamına güçlü destek veren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin yeniden tam kapasite ile üretime başlaması, firmaya bağlı yan sanayinin de işbaşı yapmasını beraberinde getirmektedir. Bütün sektörlerde virüse karşı kontrollü ve tedbirli istihdam bilincinin oluştuğunu, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin bu bilinçle 800 kişilik işçi alma taleplerinin memnuniyet verici olduğunu” dile getirdi.

İŞKUR Müdürü Tekin Kaya ise, İŞKUR’un istihdam teşvik programlarının devam ettiğini hatırlatarak, 1 Haziran 2020 tarihi sonrasındaki normalleşme sürecinde istihdamını artıracak işverenleri istihdam teşviklerden yararlanmaya davet etti. İşverenlerin, İŞKUR işbaşı eğitim programları ile yeni işe alımlarda alacakları işçilerin 3 aydan 6 aya kadar ücretlerinin kurum tarafından ödenmesi teşvikinden de yararlanacağını da belirtti.