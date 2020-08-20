Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye’de

Şükrü Bekdikhan: “Yeni E-Serisi ile otomobil zekâsı artık daha heyecan verici ve dinamik hale geliyor”

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan Yeni E-Serisi’nin Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “‘Markanın Kalbi’ olarak da kabul edilen ve Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanan E-Serisi Sedan, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. E-Serisi Sedan ile tüm dünyada yakalanan bu başarıyı, Türkiye’de de önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yeni E-Serisi ile otomobil zekâsının artık daha heyecan verici ve dinamik hale geldiğini belirten Şükrü Bekdikhan; “Yeni E-Serisi Sedan gerek tasarım, gerekse de teknoloji noktasında bir kez daha güncellendi. Yeni E-Serisi’nin dinamik görüntüsüyle, heyecan uyandıran yenilikçi tasarımı kadar kaliteli ve nitelikli iç mekânıyla da dikkatleri üzerine çekeceğine inanıyoruz. E-Segmenti’ne adını veren E-Serisi modellerimiz Türkiye’de her zaman bu klasmanın en iyi tekliflerinden birini sunarak en fazla tercih edilen otomobillerinden oldu. Mevcut durumda Yeni E-Serisi Sedan’ın satışlarına başlarken kasım başında satışa çıkarmayı planladığımız Coupé ve Cabriolet seçenekleriyle de iddiamızı sürdüreceğiz.” dedi.

Edition 1: Teknoloji ve konforun ideal birleşimine tanık olun

Yeni E-Serisi’nin, Edition 1 adındaki ilk üretime özel paketinde kapsamlı bir donanım kombinasyonu sunuluyor. Maksimum ayrıcalık ve konfor için tasarlanan Yeni E-Serisi Edition 1, hayatı kolaylaştıran özelliklerle donatıldı. Artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, Burmester surround ses sistemi, 2 adet 12.3 inç geniş ekranlı kokpit ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu teknolojik bileşenleri oluştururken, otomatik bagaj kapağı kapatma sistemi, kapı kapama yardımcısı (Vakumlu kapılar) ve güneş koruma paketi, sürücü ve yolcular için maksimum konfor sunuyor.

Yeni nesil sürüş yardım sistemleriyle daha konforlu

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi ile birlikte yeni nesil sürüş yardım sistemleri programa dâhil oldu. Yeni nesil direksiyon, kapasitif sensörler yardımıyla Eller Direksiyonda Denetimi (Sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığı denetliyor) yapıyor. DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı yol koşullarına göre hızı uyarlıyor. Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı ve Sürüş Yardım Paketi bulunan modellerde, Dönüş ve Çapraz Trafik Fonksiyonu ve Araçtan Çıkış Uyarı sistemiyle güvenlik daha da ileriye taşınıyor. Fonksiyonları geliştirilen Park Paketi, 360° kamera sistemi ile yandan görünüm özelliği sunuyor. Ayrıca otomatik park fonksiyonu paralel ve dikey park dışında ilk kez taralı alanlarda da çalışıyor.

İç mekân da daha fazla konfor sunmak üzere güncellendi. Standart olarak iki adet 12,3 inçlik geniş ekranlı kokpit, LINGUATRONIC akıllı sesli komut sistemi ve artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon ile birlikte MBUX kullanıma sunuluyor. İç Mekân Yardımcısı, ENERGIZING COACH ile birlikte ENERGIZING Konfor Paketi ayrıca ENERGIZING Koltuk Kinetiği sürüş konforuna katkı sağlıyor.

Yeni ürün tamamlayıcı ve opsiyonel donanım kategorisi URBAN GUARD araç koruma ile hırsızlığa ve hasara karşı etkin bir koruma sağlamak üzere opsiyonel olarak sunuluyor.

Dinamik tasarımda donanıma göre farklı seçenekler

E-Serisi ürün gamına yönelik dinamizm ve kalite algısını daha da artırma süreci devam ediyor. Exclusive versiyonu özel ön ızgarası, motor kaputunda dik konumda duran yıldız ve ön tampondaki krom süslemelerle isminin hakkını veriyor.

AMG tasarım konsepti, AMG Performans modellerini andıran yeni tampon tasarımlarıyla daha sportif bir görünüm sergiliyor. AMG tasarım konsepti versiyonları güç kubbelerine sahip bir motor kaputuyla donatılıyor. E-Serisi’nde standart olarak LED Yüksek Performanslı Farlar sunulurken, ULTRA RANGE Uzun Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni tampon, iki parçalı arka aydınlatma grubu ve yeni bagaj kapağı ile tasarımcılar, Sedan versiyonun arkasını da yeniden yorumladı. Stop lambalarının iç tasarımı tüm versiyonlarda yeniden düzenlendi.

Yeni E-Serisi ile birlikte; Metalik Yüksek Teknoloji Gümüşü, Metalik Grafit Grisi ve Metalik Mojave Grisi olmak üzere üç yeni renk daha üretim programına eklendi. Ayrıca yakıt ekonomisine katkı sağlayan aerodinamik jantlarla seçenekler artırıldı.

Fındık Kahvesi/Siyah (Exclusive) ve Macchiato Beji/Magma Gri (Exclusive) döşeme kombinasyonlarıyla açık damarlı gri dişbudak ağacından, mat cilalı ahşap süslemeler, kahverengi ceviz ağacından parlak cilalı süslemeler, açık tonlu karbon görünümlü alüminyum süslemeler olmak üzere yeni renk ve malzemelerle kalite algısı artırılıyor.

Koltuklar Mercedes-Benz’e özgü uzun yol konforuyla yenilikçi ve şık tasarımı harmanlıyor. Özellikle uyarlanabilir sürücü oturma pozisyonu üstün konfor sunuyor. Ön koltukların tasarımı ve şekli iç mekândaki sportif havayı tamamlıyor. Konfordan ödün vermeden yanal destekleri ile vücudu kavrayan koltuklar donanım seviyesine bağlı olarak daha sportif veya daha konforlu bir forma sahip. Suni deri ARTICO’dan napa deriye kadar farklı malzemeler tercih edilebiliyor.

Dur-kalk trafikte ve park ederken daha fazla yardım

Yeni E-Serisi, sürücüyü desteklemek üzere Mercedes-Benz’in en güncel sürüş yardım sistemleriyle donatılabiliyor. Söz konusu sistemler sayesinde E-Serisi, sürücünün reaksiyon göstermekte yetersiz kaldığı durumlarda müdahale ederek üst seviye bir aktif güvenlik sunuyor. Eller Direksiyonda Denetimi artık kapasitif olarak çalışıyor. Bu, özellikle yarı otonom sürüşlerdeki konforu artırıyor. Sürücünün E-Serisi’ni kontrol etmeye devam ettiğini sürüş yardım sistemlerinin bilmesi için direksiyonu tutması yetiyor. Daha önce geri bildirim olarak küçük bir direksiyon hareketi gerekiyordu. Yeni direksiyon simidinde sensörler bulunuyor. Bu sensörler direksiyonun tutulup tutulmadığını takip ediyor. Sistem, sürücünün ellerinin belirli bir süre direksiyon simidinde olmadığını tespit ederse bir uyarı dizisi başlıyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde sistem Acil Fren Yardımcısı’nı devreye sokuyor.

E-Serisi standart olarak otonom frenleme ile birçok durumda bir çarpışmayı önleyen veya şiddetini azaltan Aktif Fren Yardımcısı ile donatılıyor. Sistem olağan şehir içi sürüş hızlarında duran araçlarla yoldan karşıya geçen yayaları da algılıyor ve koşullara bağlı olarak fren yaparak çarpışmayı önleyebiliyor. Sürüş Yardım Paketi kapsamında artık karşı şeride geçerek yapılan dönüşler de destekleniyor.

Sürüş Yardım Paketi kapsamında isteğe bağlı olarak bazı akıllı sürüş fonksiyonları sipariş edilebiliyor. Harita verileri kadar Trafik Levhaları Yardımcısı (AB levha standartlarına göre çalışmaktadır) ile araç hızını, hız sınırlarına uyarlayan Aktif Hız Sınırı Yardımcısı bunlardan biri. Virajlar, kavşaklar, otoyol gişeleri, T-kavşaklar ve otoyol katılımları ile çıkışları gibi yol koşullarına uygun hız ayarı da kapsama giriyor.

Otoyoldaki dur-kalk trafikte Aktif Dur-Kalk Yardımcısı yol şeritlerinin tespit etmesi halinde 60 km/s hıza kadar Şerit Takip ve Mesafe Takip Sistemleri’nin görevini üstleniyor. Sistem bir dakikaya kadar olan durma sürelerinde aracı tekrar otomatik olarak harekete geçirebiliyor. Aktif Direksiyon Yardımcısı, çok şeritli yollarda Acil Durum Şeridi işleviyle sürücüye yardımcı olabiliyor ve aracın merkezden uzaklaşmasını sağlıyor. Sistem otoyollarda 60 km/s’nin altındaki hızlarda çevredeki araçlara veya tanımladığı yol çizgilerine göre kendini uyarlıyor. Yol çizgilerini algılamaması halinde E-Serisi daha da önce de olduğu gibi öndeki aracı takip ediyor.

Araçtan Çıkış Uyarı sistemiyle Aktif Kör Nokta Yardımcısı araçtan çıkış anında ek bir güvenlik sağlıyor. Kör noktada ve risk bölgesinde bir araç algıladığında fren yaparak müdahale edebilen sistem, kör noktada bir araç veya bir bisiklet olması halinde duran araçtan çıkmak üzere olan yolcuyu dikiz aynasında görsel bir sinyal ile uyarıyor. Yolcunun yine de elini kapı koluna atması halinde sesli bir uyarı eşliğinde ilgili kapıdaki ortam aydınlatması kırmızı yanıp-sönüyor. 7 km/s’den daha hızlı hareket eden araçları algılayan sistem, araç stop edildikten sonra üç dakika daha etkin kalmaya devam ediyor.

PARKTRONIC ve 360° kameraya sahip Aktif Park Yardımcısı, otomatik park etme ve park yerinden çıkma desteği sunuyor. Sistem, paralel ve dikey park dışında garaj yerlerinde de park yerini bulma ve otomatik park etme ve park yerinden çıkma (Eğer otomatik park edildi ise) sürecini kolaylaştırıyor. Yeni E-Serisi aynı zamanda geniş bir alanda park yeri olarak işaretlenen noktaları da park yeri olarak tespit edebiliyor. 360° kamera yandan görünüm de dâhil olmak üzere çok daha gerçekçi bir görüntüyü multimedya ekranına aktarıyor. Sistem, ayrıca geri manevra ile park yerinden çıkarken arkadan geçmekte olan araçlar konusunda da sürücüyü uyarabiliyor.

İç mekânda daha fazla konfor: MBUX, ENERGIZING konfor yönetimi

Yeni E-Serisi ile birlikte; tamamı deri, ahşap-deri ve spor olmak üzere üç farklı versiyonuyla tamamen yeni bir direksiyon kullanıma sunuluyor. Kumanda noktalarına parlak siyah ve çerçeveler ile süslemeler ise Gümüş Gölge renginde kullanılıyor. Direksiyon üzerindeki dokunmatik kontroller kullanılarak gösterge paneli ve medya ekranı kumanda ediliyor. Sürücünün direksiyon simidini kontrol edip-etmediği artık kapasitif bir algılama ile gerçekleşiyor.

Yeni E-Serisi’nde en güncel MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) multimedya sistemi nesli kullanılıyor. Standart olarak iki tane 12,3 inç/31,2 cm ekran devreye giriyor. Yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranlar gerek gösterge, gerekse de multimedya ekranında bilgilerin okunmasını kolaylaştırıyor.

Kullanıcı ruh hali veya iç mekân konseptine uygun olarak dört farklı ekran temasından birini seçebiliyor. “Modern Classic” geleneksel göstergeleri daha modern bir şekilde yorumluyor. “Sport” türbin şeklinde göstergeler ve turuncu/siyah renk uygulamasıyla daha sportif bir görünüm sergiliyor. Kademeli, dijital yapıyı azaltarak şekilleri en aza indiriyor. “Yalın” seçeneği ise ekrandaki içeriği gerekli olana indirgiyor.

Medya ekranının dokunmatik ekran özelliği ve aktif yönlendirme özelliğini barındırdan artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. Sistem, çevrenin video görüntüsünü oklar veya bina numaraları gibi yararlı bilgilerle zenginleştiriliyor. Sistem, sürücüye trafik ışıklarında da destek sağlıyor ve araç trafik ışıklarında ilk pozisyonda ise güncel trafik ışığı ekranda gösteriliyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan MBUX İç Mekân Yardımcısı, hareketlerin algılanması da dâhil olmak üzere konfor ve MBUX fonksiyonlarını sezgisel ve doğal bir şekilde kullanılmasına imkân tanıyor. Örneğin bir elin dokunmatik ekran veya orta konsoldaki Touchpad üzerine yaklaşmasıyla ekrandaki görüntü değişiyor ve ekrandaki her bir unsur ön plana çıkıyor.

Yeni E-Serisi’nde sunulan ENERGIZING Koltuk Kinetiği, minder veya sırtlıkta minik hareketler yaparak oturma pozisyonunun değişmesini sağlıyor. ENERGIZING Konfor Paketi, çeşitli konfor sistemlerini birbirine bağlıyor, aydınlatma ve müzik türlerinin yanı sıra masaj fonksiyonlarını kullanarak farklı sağlık programları oluşturuyor. ENERGIZING COACH akıllı bir algoritmaya dayanıyor, duruma ve bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak programlardan birini öneriyor.

Yüksek verimlilik seviyesi: 1.6 litre hacimli E 200 d

Yüksek verimlilik seviyesine, düşük emisyona ve yüksek güç üretimine sahip motorların güç yelpazesi 118 ile 450 kW (160 ile 612 BG) arasında değişiyor. Türkiye’ye ilk aşamada 1.6 lt 160 BG’lik E 200 d, 2.0 lt 194 BG’lik E 220 d 4MATIC ve 4.0 lt 612 BG’lik E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ithal edilirken, diğer tüm motor seçenekleri kişiye özel olarak sipariş edilebiliyor.

9G-TRONIC otomatik şanzıman da geliştirildi ve elektromotor, güç elektroniği ve şanzıman soğutucusu şanzımana veya şanzımanın içine taşındı. Daha önce kullanılan hat ve kablolar ortadan kalkarken, alan ve ağırlık avantajı elde ediliyor. Böylece şanzıman farklı içten yanmalı motorlarla birlikte kullanılabiliyor. Ayrıca şanzımanın verimliliği de artırıldı. Bunun dışında elektrikli yardımcılı yağ pompası ile optimize edilen etkileşim, mekanik pompanın iletim oranını yüzde 30 oranında azalttı. Ayrıca, çok çekirdekli işlemciye, yeni yapı ve montaj teknolojisine sahip yeni nesil tam entegre bir şanzıman kontrol ünitesi kullanıyor. Artan bilgi işlem gücüne ek olarak, elektrikli arabirimlerinin sayısı önemli ölçüde azaltıldı ve iletim kontrolünün ağırlığı yüzde 30 düşürüldü.

E 63 S 4MATIC+ ile yüksek performanslı sedan standartları yeniden belirleniyor

Yeni E-Serisi ile beraber Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ da yenilendi. Sportif sürüş dinamikleri daha fazla konforla birleştirilirken, tasarım noktasında da kapsamlı bir güncelleme gerçekleştirildi. Daha ince MULTIBEAM LED teknolojili ön farlar, daha geniş ve dolgun çamurluklar ve hatları yeniden yorumlanan güç kubbelerine sahip motor kaputu ile tamamen yeni ve çok daha dinamik bir ön görünüm ortaya çıkıyor. Üç adet büyük ve fonksiyon açısından önemli hava girişi ve kanatçıklarla yeniden tasarlanan ön tampon, bir yandan otomobilin sportif ve dinamik tasarımını desteklerken diğer yandan ise ön akstaki kaldırma kuvvetini azaltıyor. Elden geçirilen iç mekân daha da çekici ve etkileyici bir görünüm sunuyor. 2 adet 12.3 inç, geniş ekranlı kokpit, yeni AMG Performance direksiyon ve AMG’ye özgü fonksiyon ve göstergelere sahip olan MBUX bilgi-eğlence sistemi gibi detaylar AMG aidiyetine vurgu yapıyor.

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+’da “Hey Mercedes” ifadesiyle etkinleşen sesli komut sistemi de standart donanım olarak sunuluyor. MBUX, bünyesindeki yapay zekâ sayesinde dolaylı olarak ifade edilse bile bilgi-eğlence veya araç kumandası ile ilgili tüm ifade ve kalıpları anlıyor. MBUX, seslenirken “Siz” yerine, daha samimi olan “Sen” şeklinde hitap ediyor. Böylece kişisel bir asistan olarak konumlandırılan MBUX ile sürücü arasındaki duygusal bağ güçlendiriliyor.

AMG’nin 4,0 litre V8 Biturbo motoru E 63 S 4MATIC+ versiyonunda 612 PS (450 kW) güç ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 850 Nm tork üretiyor. S versiyonun 0’dan 100 km/s’ye hızlanması 3,4 saniyede tamamlanıyor.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9 vitesli otomatik şanzıman performans modellerinin gereksinimlerine uygun olarak ayarlandı. Şanzıman son derece hızlı vites geçişleri, tek seferde birden fazla vites küçültme ve ara gazı gibi özelliklerle sürüş keyfine katkı sağlıyor. Çok plakalı ıslak kavrama, tork konvertörünün yerini alıyor. Böylece ağırlık tasarrufu sağlanırken gaz tepkileri hızlanıyor.