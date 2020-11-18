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    18.11.2020 - 10:55 |

    Yerli otomobil de yerini aldı! MÜSİAD EXPO fuarı açıldı

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabı üzerinden fuarda bulundukları konumu paylaştı.

    Yerli otomobil de yerini aldı! MÜSİAD EXPO fuarı açıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

    Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde Türkiye'nin iddiasını ortaya koyduğunu belirterek, "Adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıktık. Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı." dedi.

    Varank, yerli otomobil ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

    "MÜSİAD Expo’nun bir diğer sürprizi de Türkiye’nin Otomobili. Yurt içi ve yurtdışından gelecek katılımcılarımızın TOGG standında  epeyce vakit harcayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz Türkiye’nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok  daha ötesinde bir vizyona sahip. Biz iddiamızı ortaya koyduk ve adeta sıfırdan bir mobilite  ekosistemi kurmak için yola çıktık.

    Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı. Tedarikçilerin içinde, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış  gencecik girişimler, start-up’lar var. Batarya üretimi de küresel bir markayla işbirliği yapılarak ülkemizde gerçekleşecek. Araçlarımız 2022’de yüzde 51 yerlilikle yola çıkacak, 2026’daysa yüzde 68 yerlilikle yoluna devam edecek."

     

    TOGG'dan paylaşım geldi

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter üzerinden fuarda bulundukları konumu paylaştı.

    Yerli otomobil de yerini aldı MÜSİAD EXPO fuarı açıldı

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