Yerli otomobil de yerini aldı! MÜSİAD EXPO fuarı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde Türkiye'nin iddiasını ortaya koyduğunu belirterek, "Adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıktık. Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı." dedi.

Varank, yerli otomobil ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD Expo’nun bir diğer sürprizi de Türkiye’nin Otomobili. Yurt içi ve yurtdışından gelecek katılımcılarımızın TOGG standında epeyce vakit harcayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz Türkiye’nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip. Biz iddiamızı ortaya koyduk ve adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıktık.

Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı. Tedarikçilerin içinde, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up’lar var. Batarya üretimi de küresel bir markayla işbirliği yapılarak ülkemizde gerçekleşecek. Araçlarımız 2022’de yüzde 51 yerlilikle yola çıkacak, 2026’daysa yüzde 68 yerlilikle yoluna devam edecek."

TOGG'dan paylaşım geldi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter üzerinden fuarda bulundukları konumu paylaştı.