Vajinismus tedavisinde asıl amaç; korkunun, kasılmanın kaldırılıp içeriye erkek cinsel organının alınmasını sağlamaktır. Bu süreç bilinçdışı otonom yapı ile beden arasındaki olumsuz bağlantının kaldırılmasıdır.

Cinsel beyin ve haz konusu ise ilk ilişkinin gerçekleştirilmesinden sonra partnerlerin kendini geliştirmeleri gereken öğrenmeye dönük süreçtir.

Vajinismus yaşayan birçok kadın aslında istem arzu eksikliği yaşamaz. Lakin uzayan tedavi edilmeyen ve partnerler arasında ilişki bağı kopan kadınlarda haklı olarak arzu ve istek de azalır.

Cinsel beyin geliştirmesine dönük tantrik ve hipnotik eğitim gruplarımda gördüğüm ise belli bir eğitimden geçen kadınların fantezilere ve uyarılmaya daha açık hale gelmesidir.

www.drulusoy.com